酒駕防制協會：徐國勇部長，酒駕是比新冠肺炎更可怕的殺人機器！

社會中心／台北報導

酒駕造成的殺傷力，絕對比武漢肺炎病毒來的更立即與危險，一秒鐘就會要人命，內政部長徐國勇今天表示，「全國性酒測已經暫時取消，但地區性的酒測有時候需要還是會做」，對此，台灣酒駕防制社會關懷協會理事長陳喬琪表達嚴正抗議，徐國勇部長根本是帶頭宣告，酒駕者從今天開始「可以放膽在路上趴趴走，不用怕被抓」，因為中央根本放任比新冠肺炎病毒更可怕的殺人機器，一分一秒危害國人性命。

理事長陳喬琪表示，徐國勇部長應該正視酒駕曾經造成的國人嚴重傷亡與慘痛代價，108年因酒駕造成11,877人（293死亡+11,584傷）嚴重死傷，103年高達18,097人（534死亡+17,563傷）死傷，近幾年，警方每年取締酒駕違規高達10萬件上下，好不容易在警方加強取締以及酒駕修法嚇阻之下，這6年來的酒駕傷亡減少了近35%。

陳喬琪表示，如今因為徐國勇部長的一句話，不僅將第一線的基層警察士氣擊潰，還鼓勵酒駕者上路，而台灣酒駕防制社會關懷協會也已經接到許多網友反應，「酒駕放大假囉~！」，讓他們覺得非常的憂心，中央為了防疫，卻讓酒駕防制出現了大破口。



陳喬琪強調，「酒駕悲劇的減少，要感謝第一線警察同仁辛苦付出，但「防範酒駕沒有假期」， 防酒駕絕對不能走回頭路，尤其在嚴峻的疫情裏，警察同仁「必須在獲得足夠的裝備下，可以繼續執行安全的酒駕監測任務」，為了有效防疫，中央編列新冠肺炎特別預算，在此也應該編列警方執行酒測防疫設備與專屬預算，不能因為酒測設備不足，就減少酒駕取締任務。

陳喬琪指出，取締酒駕是保護國人，更要保護警察，中央必須儘速提供充足與安全完善的防疫設備給警察，執行任務。防疫優先，警員更要完善的防護裝備，人命關天，取締酒駕零假期。