每日8000片！桃竹苗運將「週領一次，一次七片」　口罩購買懶人包



▲桃竹苗地區運匠們將可購買每周一次、一次7片的口罩。（圖／新竹區監理站提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新冠肺炎 (COVID-19)疫情仍持續緊張，個人計程車行分散在各地，運輸業口罩發放受限於無法於各地設立購買點，為方便司機購買口罩，避免來回奔波，提升防疫力，自即日起個人計程車行可在各相關公、工會(詳細資訊如附表)洽購，週領一次，一次七片，每片5元。

新竹區監理所表示，目前桃竹苗轄區(不含桃園市公路汽車客運業、計程車)每日獲配發8000片醫療口罩，供所轄汽車客運業(6都市區公車除外)、遊覽車客運業、計程車客運業(6都計程車除外)、小客車租賃業及汽車貨運業等運輸業駕駛人購買，各運輸業別原則依各公會統計業者之需求再依配發比例分配，現階段供給數量穩定。

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▲▼購買口罩地點。

公路汽車客運業（例如：新竹物流、金牌客運、新竹客運）、汽車路線貨運業，分別由監理所(站)通知業者前來購買領用配發。其餘運輸業（例如：遊覽車客運業、貨運三業、小客車租賃業、計程車客運業、個人計程車行）則由公會代發。

口罩購買地點及聯絡方式等資訊如附表，請新竹區監理所所轄之汽車運輸業者購買口罩前，可先行電話洽詢確認後，再前往購買以免跑錯購買地點。若仍有疑問可電洽：03-5892051 #302 梁專員、03-5892051分機301運輸管理科許錫芳科長或上新竹區監理站網站查詢。

新竹區監理所呼籲，中央分配的醫療口罩為政府列管專案配給第一線運輸服務人員的防疫物資，請勿囤積、轉售或提供給他人使用，以免觸法受罰。

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