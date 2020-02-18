印度神人趕水牛賽跑打破奧運世界紀錄　100公尺跑9秒55

▲▼坎巴拉水牛比賽是印度卡納塔克邦當地的年度慶祝活動。（圖／維基百科）

實習記者魯斯濱／綜合報導

近日在印度卡納塔克舉行的坎巴拉（Kambala）水牛比賽中，一名印度男子斯里尼瓦薩·高爾達（Srinivasa Gowda）在100公尺賽道中跑出了9秒55的成績，比前奧運金牌得主博爾特(Usain Bolt)創造的100公尺田徑世界紀錄9秒58更快，這讓他在社群媒體上聲名大噪，並在印度掀起了體育熱潮。

坎巴拉水牛比賽是卡納塔克邦當地的年度慶祝活動，每年吸引了超過150名參賽選手報名。比賽規則要求兩頭水牛並駕齊驅拴在一起，在兩條泥濘的河道中進行，參賽選手同時需要使用木棍和繩索來驅趕水牛，並淌著水向前奔跑。

得知這個消息後，印度體育局表示，已準備好徵召這位男子進入國家隊，並提供所需的任何支持。

不過高爾達的驚人成績也受到質疑，輿論認為傳統水牛比賽和田徑比賽差別很大。對此，印度一位體育教練哈里斯（C. Harish）表示，「這還是可以證明他的運動才華」，教練指出，「許多成功的運動員在以前從事不同的領域，運動行為之間都是相互連結的，不能否認任何可能性。」

但是高爾達婉拒了政府的邀請，他在受訪時表示，他認為自己缺乏在賽道上比賽的經驗。他隨後補充，「我從沒想過會跑得這麼快，這場比賽的主角是水牛和主人，水牛跑的甚至比我還快」