眾院委員會通過　華盛頓特區可能成為美國第51州！

▲華盛頓哥倫比亞特區是為聯邦政府所在地。圖為美國的國會山莊。（圖／達志影像／美聯社）

國隆中心／綜合報導

美國眾議院監管委員會周二(11日)以21比16票通過有關將華盛頓哥倫比亞特區(Washington, D.C.)列為美國第51個州的法案。該法案未來將送交眾議院進行正式表決。

據《國會山莊報》報導，這將是美國國會自1993年以來首度對此問題進行投票。特區代表諾頓(Eleanor Holmes Norton)從1991年加入國會後，就一直大力主張將華盛頓特區單獨設為一個州，她說：「國會目前有兩個選擇：要嘛堅持一貫毫不民主的立場，讓美國首都70多萬名居民繼續無法得到認可。要嘛可以實現我們國家的承諾和理念。」據了解，在委員會通過該項法案後，諾頓曾激動的跟地委員會主席擊掌慶祝。

法案的支持者指出，美國人口普查局資料顯示，華盛頓特區人口目前已經超過了美國的佛蒙特州及懷俄明州。眾議院多數黨(民主黨)領袖霍爾(Steny Hoyer)已承諾會將該法案送交至眾議院進行表決。

報導分析，跟1993年時的情況不同，這次眾議院的法案表決有機會在民主黨人的廣泛支持下獲得通過。該法案目前擁有223名共同發起人，已經超過在眾議院通過所需要的218票。

這項編號H.R. 51的法案在眾院濛得223名眾議員支持，且全是民主黨，他們認為華府70多萬居民被剝奪了公民權，而反對該法案的共和黨則認為，華府自成一州不符合美國憲法。1993年時，諾頓也曾提交過一次相似法案，但當時的眾議院民主黨人在此一問題上產生分歧，導致法案最後未能通過。

報導指出，該法案Ｅ未來在共和黨主導的參議院可能會遇到較大阻力，因為華盛頓特區選民在以往投票中更傾向於民主黨。參議院多數黨領袖麥康奈曾對將特區設立為一個州的計畫表示反對，而且即使法案通過參議院，來自共和黨的總統川普在最終簽署時也可能對法案作出否決。

2016年大選中，特區有超過91%的選票都投給了當時的民主黨總統候選人希拉蕊，而川普僅穫得4%的選票。 據瞭解，諾頓這次的法案將保留華盛頓哥倫比亞特區為聯邦政府所在地，但會將相關範圍局限在國會、白宮、最高法院以及其他聯邦機構所在的地區。