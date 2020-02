50萬種昆蟲瀕臨絕種　人類要負全責，氣候變遷是兇手之一

▲超過2000種昆蟲物種為人類的食物之一,人類活動造成50萬種昆蟲瀕臨滅絕。(圖/路透)



實習記者簡立宇/綜合報導

在全球100萬個瀕臨絕種的動植物中,有50萬種昆蟲,而它們的消亡將對人類造成大災難。芬蘭歷史博物館(Finnish Museum of Natural History)的生物學家卡多索(Pedro Cardoso)表示,目前知道的絕種昆蟲只是整體中的一小部分,如果昆蟲滅絕將會造成地球上更多物種消失。

這是距離6600萬年前將發生的第6次滅絕事件,上一次發生時,有顆隕石墜落並造成恐龍與其他大部分生命滅亡。而這次的絕種潮,包括會飛、爬、挖洞、跳躍、行走,以及在水裡的昆蟲都是滅絕事件的一部份。

卡多索告訴《法新社》,「人類活動要為昆蟲數量銳減與滅絕負起全責」,原因包括污染物,特別是殺蟲劑,還有侵略性物種。人類還過度利用這些昆蟲,超過2000個物種是人類的食物之一,另外氣候變遷也是兇手之一。

物種減少比自身的死亡帶來更嚴重的影響,其中包括蝴蝶、甲蟲、螞蟻、蜜蜂、黃蜂、蒼蠅、蟋蟀,還有蜻蜓。卡多索表示,「如果昆蟲滅絕了,我們將失去更多物種,許多昆蟲是不可被取代的主要提供者。」提供的包括授粉、養分循環、以及控制害蟲等。

根據ScienceAlert報導,國際自然保護聯盟(IUCN, The International Union for the Conservation of Nature)的紅色清單只列出瀕危100萬物種中的8400種昆蟲,有5到10%的昆蟲種類在工業化的這200年間消失。