川普唱國歌擺出指揮POSE　網友諷：真是尊重

▲黛咪‧洛瓦托（Demi Lovato）在超級盃演唱國歌，全場肅立，然而川普在週日晚上超級盃的宴會上唱國歌卻因比手畫腳，引起爭議。（圖／路透）



實習記者簡立宇／綜合報導



美國總統川普已多次強調，美國人應該在唱國歌時抬頭挺胸、驕傲的站直，但川普卻在2日晚上於超級盃宴會唱國歌時，做出不尊重的舉動。現場來賓側錄的影片中，所有人都將手放在胸口，虔誠的唱國歌，唯獨川普東張西望，還舉起雙手跟著節奏畫兩個大圈，彷彿自己是樂團指揮。

這段50秒的影片中，拍攝者以自拍的方式，在大家唱國歌時讓川普入鏡，結果拍到川普忘情地舉起雙手指揮。歌手黛咪.洛瓦托（Demi Lovato）在海湖莊園演唱國歌時，包括第一夫人（Melania Trump）和川普的小兒子（ Barron）都手放胸口、挺胸肅立。

事實上，唱美國國歌時應該「擺什麼POSE」的爭議不斷，早在2017年美國足球聯盟（NFL）為了抗議種族歧視，在比賽前唱國歌時單膝下跪，而此舉被川普批評不愛國，要求應立正站好。而碧昂絲（Beyoncé）與Jay-Z在這次足球賽中唱國歌，因為沒有起立也遭受批評。

此次川普唱國歌的舉動引來網友撻伐，有人在Instagram諷刺川普「真是尊重」。