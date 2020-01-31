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瘋電影／別告訴她　善意重要還是誠實重要

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文／賴賴

▲▼ 別告訴她。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

東方文化和西方文化的差異，劇本題材非常好，不但一針見血點出亞洲人崇洋的底氣，也透露出不論在哪個國家都有基本問題，並不是美國就是最好的去處，而中華文化的親族關係是美國人比不上的，這也是中華文化最精萃的內涵和千錘不敗的價值，由一個癌症帶出整體觀念的差異，非常厲害的劇本。

這種獨立電影鎖定特定族群的故事，總是帶給觀眾清新的氣息，女主角第一次獲得提名就得獎，實在很幸運也相當有天分，但這部電影個人更看好的是劇本，這位導演編劇王子逸寫下自己親身經歷的故事，而事實上是她的奶奶至今仍未知情，這個以愛為名的欺騙，讓亞洲人心有戚戚焉。

電影流暢好看，一點也不沉悶，內容是眼下我們幾乎都有機會發生的事情，而處理方式也會是雷同的，所以看得更有感，家有一老如有一寶，取決於子女晚輩的態度，非常非常推薦的好作品。

片　　名：別告訴她
英文名稱：The Farewell
類　　型：劇情、喜劇
上映日期：2020-01-03
片　　長：01時40分
導　　演：王子逸(Lulu Wang)
演　　員：奧卡菲娜(Awkwafina) 、 馬志 、 水原碧衣 、 趙淑珍
國　　家：美國、中國
語　　言：英語、國語
發行公司：車庫娛樂

劇情大綱

本片改編自導演自身的真實經歷，透過奧卡菲娜飾演的比莉，細膩地描述中西文化在處理死亡議題上的衝突。當一個華人家族中德高望重的奶奶被診斷出癌症末期，從小由奶奶撫養長大的比莉選擇向奶奶隱瞞病情，藉由舉辦一場假婚禮，號召全家的人回來見奶奶最後一面……

▲▼ 別告訴她。（圖／yahoo）

▲在美國長大的孫女不能理解為何隱瞞奶奶罹癌的事實。

▲▼ 別告訴她。（圖／yahoo）

▲在美國隱瞞患者病症事實是違法的。

▲▼ 別告訴她。（圖／yahoo）

▲全家都支持不說的善意。

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