明星立委／吳怡農拼到最後兼催政黨票　蔣萬安緊張深怕被翻盤

▲台北市第3選區立委候選人蔣萬安、吳怡農。（合成圖／翻攝蔣萬安、吳怡農臉書，下同）

記者陳弘修／台北報導

2020大選投開票日倒數計時，除了總統選舉三組人馬激戰注外，此次在首都的立委大戰中，台北市第三選區的「藍綠雙帥」對戰備受關注，擁有國民黨男神封號的蔣萬安要尋求連任，對上挑戰者民進黨的吳怡農，雙方一路打來，男女支持者各擁其主，在選前最後一刻，雙方陣營都不敢輕忽，膠著的選情連帶地也牽動著「萬安粉」和「農婦們」的緊張情緒。

回顧4年前的選情，中山跟北松山這個立委選區，可謂參選爆炸，出現10搶1的局面，候選人除了初試啼聲的蔣萬安，還包括當時以無黨籍身份參選的潘建志，以及那時候以社民黨身份參選的現任民進黨發言人李晏榕等人。

根據選舉結果，國民黨提名的蔣萬安最後以8萬9673票脫穎而出，得票率46.68%，雖然擊敗了主要對手潘建志，但潘建志也拿下了7萬3797票，得票率38.41%，兩人差距僅1萬多票。

值得注意的是，李晏榕在當時的選戰中也拿下了2萬3706票，得票率12.34%，而這也是此次選戰中為什麼這個選區會被視為是一級明星戰區。

不光是因為蔣萬安跟吳怡農吸睛的顏值外，從上次選票結構來看，萬一潘建志加上李晏榕的支持者全被催出來且被整合轉換成力挺吳怡農的話，五五波的選票加減算法，也使得蔣萬安在連任之路上感到緊張，深怕被翻盤。

因此，在競選連任的這段時間中，整個中山和北松山都可以看到蔣萬安積極拜票與掃街的身影，甚至直接站上馬路街頭，目的就是希望能將自己的觸角更深入巷弄，直接第一線地爭取選民支持。即便早出晚歸，他也不忘透過臉書和社群跟網友互動，不少透過臉書訊息傳給他的支持，讓蔣萬安也公開直呼知道自己這四年來的努力有被看見、有被肯定。

另一方面，此次擔任挑戰者角色的吳怡農也沒有在絲毫鬆懈，即便他的粉絲們自稱「農婦」、「農會」，支持者如影隨形地跟著跑行程，他仍舊希望外界將目光集中在自己的專業與參選訴求、理念。

以之前召開國際記者會為例，吳怡農在多達二十幾家外媒面前，重申民進黨反對一國兩制立場，沒有講稿，沒有事前準備，全程以流利英文、眼神堅定的應答所有提問，包括香港、反送中、下架吳斯懷等敏感議題，頓時才讓還不認識他的人驚覺，原來吳怡農非常專業且很有想法，大概只有在被稱讚帥的時候才會結巴。

第一次參選的吳怡農除了一步一腳印拜票，親自爭取選民支持外，在選舉接近尾聲之際，也不忘替民進黨力催政黨票，他高呼「台灣要贏、農會大贏」，在臉書上寫著記得蔡英文跟他說票要投給國安立場明確的候選人，而他自己也認為只有勝選才是對所有愛護他的前輩和支持者最好的回報。

其他人也看了這些...

►懶人包／2020大選投票必知5件事 一張圖秒懂「有效票」跟廢票

►懶人包／「三寶」帶了嗎？政黨票是什麼？ 盤點投票前必須知道的Q＆A

►投票日「零時起」LINE、FB禁催票 違者最高罰500萬元！



更多熱門新聞...

►影／6歲以下兒童禁入！ 投票所3大「違禁品」帶了小心吃官司

►首投族看過來！不知道投票所在哪？ 手機掃一下立刻搜

►超越藍綠，就靠她了

