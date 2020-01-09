瘋電影／茱蒂　不幸的人用一生治癒童年

文／賴賴

瘋言瘋語：

這是描述茱蒂嘉蘭人生後半期的故事，於是好奇地去找了一下她的照片，雖然她瘦骨如材，但是臉上卻沒有驚人的抬頭紋，感覺這部電影的導演和化妝都不到位，很少看到美國電影有妝感覺髒的，不過因為這部電影認識了這位曾經紅遍一時的女星。

電影偏向於茱蒂嘉蘭在過氣之後的生活，所以整部電影的結構內容皆傾向將茱蒂嘉蘭童年的不快樂造就她中年的行為失當做解釋，電影劇本就是一部講述她個人故事，整體感偏貧乏內涵及吃力的影像，有種芮妮齊維格幹嘛要來拍這部電影的遺憾，和茱蒂嘉蘭一起留下不愉快的記憶，結局反轉無力，整體感覺沉重。

原來茱蒂嘉蘭正是OVER THE RAINBOW的主唱，這部電影充分傳達『不幸的人用一生治癒童年』的道理。女主角榮獲金球獎最佳女主角提名，可見演技相當相似，可惜實在不認識茱蒂嘉蘭，這部分看得無感。



片 名：茱蒂

英文名稱：Judy

類 型：音樂/歌舞、歷史/傳記、劇情

上映日期：2019-12-20

片 長：01時58分

導 演：魯伯特古爾德(Rupert Goold)

演 員：芮妮齊薇格(Renee Zellweger) 、 潔西伯克利(Jessie Buckley) 、 魯弗西維爾(Rufus Sewell)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：采昌

劇情大綱

尋找彩虹彼端，一代天后的傳奇人生



1939年，正值18歲青春年華的茱蒂嘉蘭，憑藉電影《綠野仙蹤》（The Wizard of Oz），成為好萊塢炙手可熱的巨星；由她演唱的名曲〈彩虹之上〉（Over The Rainbow），更被讚譽是影史最經典的電影歌曲。當茱蒂拍攝完《綠野仙蹤》30年後，此時的她（芮妮齊薇格飾演）已經成為兩個孩子的媽，卻因為身陷債務危機，並失去了她的房子，同時還要與前夫為兒女的撫養權打官司。

她選擇在1968年冬天抵達倫敦，展開為期五週、一票難求的演唱會，證明自己還有能力賺錢養活兩個小孩。不過在準備演出的同時，她不斷被過去的演藝生涯與私生活痛苦折磨，而她年幼時與母親的關係，以及跟電影公司之間的角力，還有她跟歌迷之間的相處也逐步揭露。究竟這位為了孩子而全力奮鬥的母親，甚至是受過傷卻仍然勇敢追愛的女性，該如何在親情、愛情與事業當中取得平衡？而她又將如何戰勝心魔與生理疾病，重新站上舞台，再度高唱那首感動千萬聽眾的〈彩虹之上〉呢？

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