車禍喪父喪母！2歲弟聖誕節失落呆坐墓前直喊「媽媽」…惹3千網友鼻酸

▲ 2歲的阿爾凡不願離開父母的墳墓。（圖／翻攝自臉書／Azuan Shamsuddin）

記者陳宛貞／編譯

全球歡慶聖誕節與新年之際，馬來西亞吉蘭丹州一名年僅2歲的男童哭喊著父母的照片讓許多人忍不住鼻酸。阿爾凡（Arfan）的父母10月底意外過世，年幼的他還無法適應沒有爸媽的生活，日前跟著伯伯去祭拜，在母親的墓前茫然呆坐。伯伯拍下他小小的背影，令眾多網友感到心疼。

《大都會日報》（Harian Metro）等當地媒體上月30日報導，阿爾凡32歲的伯伯阿祖安（Azuan Shamsuddin）聖誕節當天在臉書上傳2歲姪子的照片，其中可見阿爾凡背對鏡頭、看著父母墳墓，以及他跪坐在地上的照片，至今有3400多人按讚。

阿爾凡的父母10月29日在吉隆坡騎機車途中發生車禍，不幸身亡，且當時母親還有孕在身。阿爾凡一夕之間失去2名至親，目前由伯伯一家人撫養。

25日聖誕節當天，阿祖安打算前往探望死去的弟弟與弟媳，便帶著阿爾凡一起去。阿祖安一告訴他，「你爸媽在這裡」，阿爾凡便不停喊著，「媽媽！媽媽！媽媽！」雖然沒有掉淚，但當阿祖安說要回家時，阿爾凡只是安靜地坐在墓旁玩沙，不願起身離開。

阿祖安提到，意外發生前曾聽說，要哄阿爾凡入睡是件難事；但在雙親過世後，阿爾凡晚上完全不吵不鬧，很快就睡著了，讓他相當心疼。

這幾張照片在臉書上瘋傳，網友紛紛留言表示，「願神眷顧這個孩子」、「爸媽會在天上守護他的」、「希望他好好長大」、「好讓人難過」。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。