蝗蟲入侵「毀7萬公頃農地」...70年來最慘！索馬利亞農民求國際援助

▲索馬利亞的農地被大量蝗蟲入侵。(圖/路透)

記者錢玉紘/綜合報導

非洲國家索馬利亞多區農地遭到大量蝗蟲入侵,嚴重影響生計,農民督促當地政府以及國際社會提供援助,幫忙保護珍貴的農作物。聯合國糧食及農業組織指出,這是70年來最嚴重的蝗災,但是由於許多地區還在戰亂之中,目前能做的相當有限。

《路透社》報導,來自半自治地區加爾古杜德州(Galgadud)首府杜薩馬雷卜(Dhusamareb)的農民穆罕默德(Jamad Mohamed)提到,「蝗蟲已經吃掉我們的放牧區,我們現在只能盡量拯救農場,我們在那邊種了西瓜和豆子,但卻保護不了農地,我們希望索馬利亞政府跟國際社群可以幫忙我們」。

另一名索馬利亞農夫夸爾瑞(Jirow Qorhere)則感嘆道,現在一切都已經太遲了,她已經因為蝗蟲而失去所有的農作物,「這就像是末日一樣,我們沒有東西可以餵飽孩子們,也沒辦法在市場上買到食物」。





聯合國糧食及農業組織(FAO)在18日表示,今年的蝗蟲災害是70年來最糟糕的,已經在索馬利亞和衣索比亞摧毀了總共7萬公頃的土地。該機構的聲明指出,由於索馬利亞還有許多地區還有衝突和戰亂發生,導致無法使用飛機噴灑農藥的方式來解決蟲害,「我們在短時間內所能做的行動影響非常小」。

由於先前在東非地區發生了大雨以及大洪水,造成數百人喪生,讓今年的蟲災比FAO預期的還要糟,而且可能蔓延到「非洲之角」的其他國家,包括肯亞、吉布地、厄利垂亞、南蘇丹以及蘇丹。專家指出,氣候變遷是該地區天氣快速變化的主因。

更糟的是,FAO地區專員菲里(David Phiri)指出,由於氣候條線是和蝗蟲生長,牠們很可能會繼續繁殖,直到明年3到4月。

▼一名記者拍下蝗災的嚴重程度。

Video: Huge locust swarm over Adado town today. Somalia faces the worst Desert Locust outbreak in over 25 years according to @FAOSomalia pic.twitter.com/2ZuI0vEhDI