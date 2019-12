馬桶坐墊向下傾斜13度　全身用力5分鐘就喊累

▲一般的坐式馬桶是沒有角度的,可以很輕鬆的坐在上面(圖/記者許力方攝)

實習記者施怡妏/綜合報導

英國最近推出一款新型的馬桶,有別於傳統設計,新款的馬桶坐墊向下傾斜13度。這樣的設計可以鍛鍊骨盆肌肉,也可以減少痔瘡發生的機率,但坐在上面時臀部跟腳都必須出力,否則會滑下來,只要坐上在上面超過5分鐘就會感到不舒服。

BREAKING NEWS: Say goodbye to comfort breaks! New downward-tilting toilets are designed to become unbearable to sit on after five minutes. They say the main benefit is to employees in improved employee productivity. pic.twitter.com/lfDbeXJdCX