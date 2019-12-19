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馬桶坐墊向下傾斜13度　全身用力5分鐘就喊累

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▲▼公廁、廁所、馬桶。（圖／記者許力方攝）

▲一般的坐式馬桶是沒有角度的，可以很輕鬆的坐在上面（圖／記者許力方攝）

實習記者施怡妏／綜合報導

英國最近推出一款新型的馬桶，有別於傳統設計，新款的馬桶坐墊向下傾斜13度。這樣的設計可以鍛鍊骨盆肌肉，也可以減少痔瘡發生的機率，但坐在上面時臀部跟腳都必須出力，否則會滑下來，只要坐上在上面超過5分鐘就會感到不舒服。

根據newsweek報導，這項設計是為了「縮短人們上廁所的時間」，因為要使用臀部與腿的力量撐著，不讓身體往下滑，只要五分鐘就會感到痠痛。根據統計，倫敦上班族平均每個人每一天待在廁所的時間是28分35秒，被認為時間太長，希望可以透過此款馬桶，讓員工減少如廁的時間。

此款馬桶是工程師馬哈比爾·吉爾（Mahabir Gill）的創意，他表示，「13度是最剛好的角度」，太大可能會引起更大的問題，太小就沒有感覺。英國政府也正在考慮，打算把這款馬桶用在高速公路休息站、加油站等地方，以防民眾霸佔廁所。

據了解，坐著排泄較不容易，必須要有一定的時間醞釀，使肛門括約肌放鬆，若是使用蹲式馬桶則較快速且通暢。如今傾斜馬桶已經得到英國馬桶協會（BTA）的認證，之後將會對外販賣，價格約在150英鎊至500英鎊之間（約新台幣5,900至19,700元）。

消息傳出後，許多網友報怨，「拉肚子的人想好好解放都不行」、「只好自備13度的坐墊搭配使用」。其中有一名使用過的網友表示，「我向大家保證這種馬桶絕對不舒服，因為我們家就是這樣的馬桶，為了避免兒子花太多時間在打手槍。」幽默回應讓網友爆笑。

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