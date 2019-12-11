批蔡英文「不務正業」　孫大千：台灣總統有跟沒有一樣

▲蔡英文。（資料照／記者翁進忠攝）

記者張乃文／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜質疑總統蔡英文「空檔佔總行程的四成」。韓競辦副執行長孫大千則批，蔡英文死賴在位置上不願請假，結果就是「台灣有總統跟沒總統一樣」。

孫大千11日在臉書發文，「中華民國現在還有總統嗎？」他說，韓國瑜請假參選總統，高雄市至少有副市長代理，蔡英文死賴在位置上不願請假，最後的結果就是，台灣有總統跟沒總統一樣。

孫大千更要蔡英文面對3個問題，第一，蔡英文每天的選舉行程的比重，是不是已經到達「不務正業」的地步了呢？第二，蔡英文每天的選舉行程除了佔用總統處理公務的時間之外，同時是否也有動用總統府內相關的人力和物力資源呢？

最後，孫大千批評，蔡英文坐領著總統的高薪來拚自己的選舉，「在面對台灣人民的時候不會覺得慚愧丟臉嗎？」

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