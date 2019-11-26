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幫13歲孫整理房間！嬤打開衣櫃驚見「1.3m充氣娃娃」傻了…爸尷尬：該怎辦？

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▲▼衣櫃有充氣娃娃。（左圖／翻攝自微博，右圖／CFP）

▲男孩將充氣娃娃擺放衣櫃裡頭，不料卻被阿嬤抓包。（左圖／翻攝自微博，右圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名13歲男孩上網購買了一個1.4公尺長的黑色櫃子，並且向家人表示，裡頭裝著「不能見光的化學材料」，所以不能動它。沒想到有天阿嬤替孫子整理房間時，意外開啟了這個櫃子，才驚見裡面放著一個1.3公尺的女孩款「充氣娃娃」。男孩爸爸得知此事後尷尬地說，「不知道該怎麼辦才好...。」

據《人民網》報導，男孩與阿嬤同住在湖北省武漢市，學習表現相當優秀，不過這一年多來卻開始出現叛逆情況。去年4月阿嬤在整理孫子的房間時，看見衣櫃裡放著這個1公尺長且上鎖的大箱子，恰好箱子的鑰匙位在附近，在好奇心驅使下，她便意外揭發了秘密。

▼阿嬤整理孫子房間時，好奇打開了櫃子。（左圖／翻攝自微博，右圖／CFP）

▲▼衣櫃有充氣娃娃。（左圖／翻攝自微博，右圖／CFP）

阿嬤表示，她沒有想過打開一看竟然會出現一個穿著暴露的充氣娃娃。男孩的爸爸則說，兒子先前買櫃子時，叮囑家人不要去碰，說是裡頭的化學材料不可見光，不料真相卻是如此，「我想與兒子談心，讓他從心底認識到自己的這個錯誤，但是我卻不知道該怎樣教導。」他聲稱對兒子的這項舉動感到相當不解。

男孩事後透露，早在2016年前，他就透過網路知曉充氣娃娃這類的情趣產品，雖然內心充滿好奇，但一直都沒有機會購買；直到去年過完年後，因為壓力太大的關係，他便透過網購平台花了1000多元（人民幣，下同，約新台幣4300元）買了下來。他補充說，去年春節一共收到大人給的7000多元（約新台幣3萬元）壓歲錢，買娃娃的錢就是從壓歲錢中拿的。

▼男孩爸爸說，他也不清楚該如何教導兒子。（示意圖／CFP）

▲▼男孩爸爸說，他也不清楚該如何教導兒子。（示意圖／CFP）

男孩再指，當他買完充氣娃娃後就後悔了，因為箱子又大又重，很難一個人搬運，所以就放在衣櫃裡不動，沒想到最後還是被家人知道。武漢大學城市安全與社會管理研究中心副主任尚重生認為，雖然家長在外打拼賺錢辛苦，但仍要多花時間關心孩子的身心健康成長。

有專家指出，這可能與性教育缺乏有關，多數傳統家長會覺得，等孩子長大一點再教也不遲，殊不知現今的環境已經和以往不同，現在孩子們的生活世界和網路世界越來越複雜，周遭也不時充斥著「性話題」，如果不適時地給予引導，那孩子對於千奇百怪的謬論就會相信並模仿。

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