747服役半世紀　以航地中海上畫飛機輪廓送最後一程

▲波音747為以航服務半個世紀。(圖/翻攝自Facebook/ELALGlobal)

記者楊庭蒝/綜合報導

以色列航空(El Al Israel Airlines)近期開始退役旗下服役48年的波音747客機,當地時間3日最後一架服役的波音747從羅馬起飛,行經地中海時以飛行路徑畫出747客機的輪廓,整幅圖像總長度約160公里,為了告別波音747,更讓機組人員穿上傳統服裝為旅客服務,也特別開放在飛行途中讓乘客進駕駛艙參觀。

▲以航讓空姐穿古著為旅客服務。(圖/翻攝自Facebook/ELALGlobal)

波音747從1971年開始為以航服役,是一款雙層4引擎的飛機,也是全世界首款生產出的廣體民航機,有「空中皇后」的美譽,能夠用來載客、載貨、軍事和其它用途。因為1960年代碰上飛機載運量不足的問題,於是波音公司著手開發寬體客機,也就讓波音747在1970年代問世投入飛行服務。

在最後一次的飛行中行經地中海上空時,機長特意從巡航高度下降1萬英呎,以飛行路徑畫出波音747的外觀。因為需要多次的轉彎,全程乘客都繫上安全帶確保安全。這次的航程結束後,以航發給每位乘客一張明信片還有飛行證明作紀念。

在波音747退役後,以航將以波音787夢幻客機(Boeing 787 Dreamliner)為主力,繼續為乘客服務。

Well done @EL_AL_AIRLINES on your tribute to the Queen of the Skies and its final flight with the airline. https://t.co/AIn2ciGsSJ #ELAL747 #QOTS pic.twitter.com/Un2XyDJiZ1