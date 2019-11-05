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747服役半世紀　以航地中海上畫飛機輪廓送最後一程

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▲▼以航在3日正式讓波音747退役。（圖／翻攝自Facebook／ELALGlobal）

▲波音747為以航服務半個世紀。（圖／翻攝自Facebook／ELALGlobal）

記者楊庭蒝／綜合報導

以色列航空（El Al Israel Airlines）近期開始退役旗下服役48年的波音747客機，當地時間3日最後一架服役的波音747從羅馬起飛，行經地中海時以飛行路徑畫出747客機的輪廓，整幅圖像總長度約160公里，為了告別波音747，更讓機組人員穿上傳統服裝為旅客服務，也特別開放在飛行途中讓乘客進駕駛艙參觀。

▲▼以航在3日正式讓波音747退役。（圖／翻攝自Facebook／ELALGlobal）

▲以航讓空姐穿古著為旅客服務。（圖／翻攝自Facebook／ELALGlobal）

波音747從1971年開始為以航服役，是一款雙層4引擎的飛機，也是全世界首款生產出的廣體民航機，有「空中皇后」的美譽，能夠用來載客、載貨、軍事和其它用途。因為1960年代碰上飛機載運量不足的問題，於是波音公司著手開發寬體客機，也就讓波音747在1970年代問世投入飛行服務。

在最後一次的飛行中行經地中海上空時，機長特意從巡航高度下降1萬英呎，以飛行路徑畫出波音747的外觀。因為需要多次的轉彎，全程乘客都繫上安全帶確保安全。這次的航程結束後，以航發給每位乘客一張明信片還有飛行證明作紀念。

在波音747退役後，以航將以波音787夢幻客機（Boeing 787 Dreamliner）為主力，繼續為乘客服務。

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