國道散落物9/16起收費！處理費用一次看　「30分鐘3000元起跳」

▲過去曾有小貨車載運金紙翻車，收費1萬5000元。（圖／高公局提供）

記者賴文萱／台北報導

國道每年有超過4萬件散落物，嚴重影響交通安全！高公局自9月16日正式實施「國道散落物收處理費」，要透過收費機制發揮提醒作用，讓用路人將所裝載的貨物綑紮牢固。根據收費計算表，若處理散落物時間未達30分鐘則不收費，但超過30分鐘以上，每30分鐘單一車道收取3000元，以此類推。

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▲國道散落物處理收費計算表。（圖／高公局提供）

高公局指出，散落物一年大約有4萬件，其中9成在30分鐘以內就能排除，另外1成約4000多件會超過30分鐘，對國道交通影響很嚴重。過去國道曾有螺絲釘散落，恐害到後方車輛輪胎爆破，影響行車安全，因此封閉車道清掃，對用路人會有很大的影響。

根據國道散落物處理收費計算表，處理散落物時間未達30分鐘不收費，但超過30分鐘以上，每30分鐘單一車道收取3000元，處理二車道收費6000元；30分鐘以上，未達60分鐘，單一車道收費6000元，處理二車道要收1萬2000元，以此類推。

▲豬內臟散落國道，影響時間最久、收費最高。

在過去散落物處理案例中，從107年至今影響時間最久、收費最高的案例就發生在8月28日，22時01分國道3號南下378.6K路段，大量豬內臟散落內側車道，高公局南區養護工程分局於22時02分封閉主線車道進行清理，於23時45分開放內側車道通行，至29日上午5時17分方全部清掃完畢，影響長達7小時16分。若以這案件為例，將會收取5.1萬元清理費用。

高公局提醒，汽車行經高速公路及快速公路載運物品散落於車道或路肩時，汽車駕駛人應於物品後方50公尺至100公尺處設置車輛故障標誌並即時清除，無法即時清除時，應即通知該管公路管理機關協助處理，若高公局發現國道主線有散落物，也會主動派員協助處理，衍生出的處理費用，將由汽車駕駛人或汽車所有人負擔。

散落物處理依散落物大小及範圍，除事故處理小組出動外，視情況轄區工務段也會配合支援人力、車輛及機具。國道散落物處理成本包括事故處理小組費用、交控中心人員處理、工務段人員出勤及機具出動，時間計算起迄以行控中心接獲通報可開始清理，計算至清理完畢恢復通行為止。

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