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139「死亡彎道」又車禍！騎士高速過彎失控　噴出車道慘摔

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記者唐詠絮、徐愷昕／彰化報導

被封為「最陰路段」的彰化139縣道，10日下午又傳車禍，一名重機騎士行經在彰路20K處彎道時，失控衝撞對向車道，重摔後一路滑行至路旁草叢，所幸當時無對向來車，不然後果不堪設想。摔車影片曝光後隨即被上傳至臉書社團《彰化139、148縣道幹譙版》，許多網友紛紛議論是否為「好兄弟」惹的禍？還有網友提出：雖然農曆7月已過，但139縣道車禍事故仍層出不窮，是否需要再辦場路祭解決「不乾淨」。

▲▼彰化139線道過灣失速車禍。（圖／記者唐永絮翻攝）

▲▼彰化139縣道車禍，重機騎士失控衝撞對向車道。（圖／記者唐永絮翻攝）

▲▼彰化139線道過彎失控。（圖／記者唐詠絮翻攝）

往來花壇鄉路段的139縣道在民眾口中一直有「死亡彎道」的稱號，10日下午2時發生的這起摔車意外疑似是因騎士過彎壓車，重心不穩失控而導致。重機騎士在行經20K處彎道時，突然衝向道路中央的反光錐，隨後滑行至路旁草叢，所幸沒有摔落山谷，僅稍微擦傷。

彰化139縣道一直以來都是許多重機騎士及單車好手的馳騁聖地，如今車禍事故頻傳，死傷事故不斷發生，光是107年車禍意外事件就超過200件，其中多數事發原因皆與過彎失速有極大關係。過去為解決問題，警方不僅加強取締，當地民眾還曾在此辦過路祭與好兄弟打交道，為打破「抓交替」、「抓輪替」的詭譎傳言。

為了杜絕車禍意外再發生，今年相關單位已於21K處裝設固定桿測速器，半年來共計取締三千多件超速，業績高居全縣10大測速桿排行榜第4名。警方在此也呼籲大家行經此路段時須更加謹慎小心，目前汽機車在139縣道上的限速皆是50公里，只要達到60公里便會吃上罰單，務必多加留意。

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