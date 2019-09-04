印度太空人登月漫步？影片曝關鍵「疑點」...網見真相全讚爆！

實習記者賴韻如／綜合報導

印度太空研究組織（ISRO）的「月球飛船二號」（Chandrayaan-2）成功於7月22日發射，預計將於本（9）月7日登陸於月球南極附近，挑戰晉升全球第4登月國。但月球飛船二號還未正式登月，近日網路上卻傳出一段「印度人在月球漫步」的影片，引發網友熱議。

從影片中可以看到，一名身穿著太空衣的太空人正在一處地面凹凸不平、充滿許多小碎石，且背景非常昏暗的地方緩緩移動著。接著鏡頭逐漸拉遠，才看見竟然有人剛好騎著三輪車經過，再隨著鏡頭慢慢移動，還可以看見有一輛汽車、許多住宅以及街上的路燈，這才讓許多網友恍然大悟，「原來這只是地球上一處像極月球的街道」。

據NEWS 18報導，這部影片其實是由著名的街頭藝術家巴達爾（Baadal Nanjundaswamy），在邦加羅爾（Bangalore）的Tunga Nagar街道上所拍攝，他之所以會拍攝這部影片，靈感來自於該路段「坑坑巴巴的路面」，巴達爾透過「藝術」來替人民展現另類的發聲。他也透露，這整部影片都是用手機拍攝，總共成本只花費約8000盧比（約新台幣3500元）。

這則1分多鐘的影片一上傳，短短時間內就引起大批網友的關注，截至目前已經達到193萬觀看次數，大家紛紛留言表示，「你真是一個了不起的藝術家！」、「已經無法用言語來形容我對你的欣賞...」、「真棒的創造力」、「太酷了！用最獨特的方式表達我們的抗議」、「我發誓直到汽車通過，我才知道這不是外太空...」、「你真的是太棒了！」。

這個獨特的抗議也隨即得到該地政府的回應，巴達爾於隔日就在臉書上分享了當地政府翻修地面的影片，更寫道「感謝大家的如此壓倒性的回應和支援，施工工程已正在進行中！」