　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不賣格陵蘭...丹麥總理超直白回絕　川普踢鐵板斥：這樣很nasty！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 丹麥總理佛瑞德里克森批川普購買格陵蘭島的想法像是笑話 。（圖／路透社）

▲ 丹麥總理佛瑞德里克森批川普購買格陵蘭島的想法像是笑話 。（圖／路透社）

實習記者羅明輝／綜合報導

美國總統川普表態想買下格陵蘭島，卻罕見踢到鐵板，遭到丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）一口回絕，甚至直言「購買格陵蘭的想法太荒謬」。佛瑞德里克森這種「你這招對我不管用」的態度，讓川普氣得直接在21日宣布，取消原定2周後的訪問丹麥行程。

綜合外媒報導，在川普放出想購買格陵蘭導的消息後，站在佛瑞德里克森的角度來看，她能做的的選擇僅有兩種，第一是附和川普的想法，讓自己在外界眼中留下喪失主權、使丹麥蒙受羞辱的形象；第二種則是為了自己的國家領土，
即使面對的是世界超級強權，仍然嚴正回絕。

佛瑞德里克森的選擇是第二種，她直接坦言自己對於川普所構想藍圖的看法，並提到，「這整個討論都很奇怪，就像是個『笑話』一樣，格陵蘭是非賣品，希望這種提議不是認真的，同時，也幸好，買賣其他國家領土與人口的那個時代，早已結束了。」

雖然佛瑞德里克森在回應的同時，也表示美國是丹麥最為重要的盟友，但這樣「直接了當」的言論，對於向來我行我素、予取予求的川普而言，無疑是一種羞辱。

▲ 川普強調，佛瑞德里克森的聲明很「討厭」（nasty）（圖／達志影像／美聯社）

川普強調，佛瑞德里克森的聲明真的「很討厭」（nasty），這通常是他用來描述與自己立場不同的「女性政治人物」才會用上的詞彙；他也提到，就算佛瑞德里克森再怎麼不願意，其實只要簡單拒絕就可以，大可不必說出這樣「非常怪異」的重話，「既然她都這樣說了，那我們未來2週丹麥的行程就先延。為此，我感謝她直白的回應，省下了彼此的時間，期待未來再另找時間見面。」

ET快訊
24歲女小腹隆起「以為懷孕」卻驗出癌末　陸男友「回4字」她秒
英駐港職員鄭文傑赴深圳失聯！陸媒爆「他嫖娼被拘15天」
快訊／南韓宣布撕毀《軍情協定》不續簽　反制日本經濟報復
范冰冰鉛筆腿美照爆「是假的」！路人鏡頭一拍…未修圖曝真實身材

關鍵字：川普,格陵蘭島,丹麥,佛瑞德里克森,nasty

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

她當總統夫人污走1800萬　被控貪污重罪「關87年」仍笑容滿面

野外露營收集「自然之聲」　44歲音樂家睡夢中「被熊咬走」慘死

85歲嬤揪尪＋4阿北「黑森林激戰」　6人相加400歲…極致升天瞬間秒被逮！

學生被辱是「猴子」！　印尼西巴布亞示威者縱火焚燒大樓　囚犯趁機逃獄

加國公布孟晚舟案法庭文件　曝光華為暗中跟伊朗交易

不滿服務差....西班牙富商吃霸王餐　老闆氣炸撲車「揍爆玻璃」

7國聯盟加入俄羅斯9月「中央軍演」　學者：對美強烈訊號

掃掃地板都有用！每天做家事1hr　6年內早死風險少一半

寵物監視器拍到「不明白影」…屋主驚嚇求解　網驚：家裡有人過世嗎？

鐵達尼號「14年後再現」　殘骸遭微生物啃食一半…專家：它正被大自然消失

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化...他遵守諾言收編

浩子哭了！曝阿翔偷吃「以為是假的」　不捨：我們是生命共同體

超跑富少炸自強隧道「2死3傷」　天價賠償金曝！可買5輛法拉利

謝忻顫抖鞠躬4次：我真的做錯了！　被阿翔狠心切割「他的選擇都是對的」

胡瓜挺阿翔回歸「他沒有離開過」　《大集合》不見謝忻「左右手不會全在」

富豪享受！出航一次油錢要20萬　網紅開箱一億遊艇直喊：太爽了

連路人都搶拍！慶祝奶奶93歲生日 製「巨型看板」當驚喜...網：好溫馨

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

狗媽媽求溫飽...外出覓食遭車撞！　為餵奶拖行身軀800M...傷重離世

跟豆漿一起睡超怕翻身壓死牠...　整晚睡姿「腳自動彈開」網友笑瘋

她當總統夫人污走1800萬　被控貪污重罪「關87年」仍笑容滿面

野外露營收集「自然之聲」　44歲音樂家睡夢中「被熊咬走」慘死

85歲嬤揪尪＋4阿北「黑森林激戰」　6人相加400歲…極致升天瞬間秒被逮！

學生被辱是「猴子」！　印尼西巴布亞示威者縱火焚燒大樓　囚犯趁機逃獄

加國公布孟晚舟案法庭文件　曝光華為暗中跟伊朗交易

不滿服務差....西班牙富商吃霸王餐　老闆氣炸撲車「揍爆玻璃」

7國聯盟加入俄羅斯9月「中央軍演」　學者：對美強烈訊號

掃掃地板都有用！每天做家事1hr　6年內早死風險少一半

寵物監視器拍到「不明白影」…屋主驚嚇求解　網驚：家裡有人過世嗎？

鐵達尼號「14年後再現」　殘骸遭微生物啃食一半…專家：它正被大自然消失

首屆世界盃跆拳道品勢賽　馬允中公認品勢雙金入袋

八百壯士8/23再上陣！軍公教年改釋憲遊行　北市4百警力維安

2019週年慶必BUY攻略！敏感性女孩趕快囤起來

中職／邱志恆零簽但激勵獎金門檻低　上一軍就有望拿到

我家就有任意門！驚喜價小預算也能買大車　說走就走與世界零距離

與業者開課被質疑涉圖利…清大：台大也有　台大否認「自己辦的！」

她當總統夫人污走1800萬　被控貪污重罪「關87年」仍笑容滿面

日高中妹海邊受訪！「驚人發育」勾魂老司機　1個手機殼破案...本尊被神出了

只需10分鐘氣炸鍋也可以做甜食　網驚：太有創意了！

港人赴台定居增30.79%　陸委會：仍以婚姻、依親為主

國際熱門新聞

喜馬拉雅山骷髏湖浮出800具人..

裸女開M字腿「踩法拉利擋風玻璃..

她慘中埋伏　遭7男擄走下藥輪暴..

男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

12歲女遭泳池排水吸住　腦受損..

忌妒母愛給弟妹…16歲資優生持..

時速280公里　日本新幹線沒關..

18歲嫩妹上錯UBER　遭3男..

翁墜樓慘死　老伴目睹心臟病發亡

偷拍夢露全裸遺體　底片失蹤至今

以為便秘　女體內藏1898顆膽..

300條大白鯊目擊　美關閉60..

她興奮和老媽分享新裝潢　「激戰..

快訊／南韓宣布撕毀《軍情協定》

更多熱門

相關新聞

新關稅將致摩擦升級 陸商務部：中美團隊兩周內再次通話

針對近期中美貿易談判陷入僵局，美國仍宣佈將於9月1日起對部份商品加徵10%的關稅。大陸商務部發言人高峰今（22）日表示，儘管美國延期對部分中國輸美商品加徵關稅，但任何新關稅都將導致經貿摩擦升級，嚴重違背雙方大阪共識，中方堅決反對。

台海和平關鍵　倚靠全球國防工業合作

川普的4S 戰略 vs. 習近平的4P戰略

關稅不再困擾蘋果？　川普放話幫助「這是一家偉大的美國公司」

聯準會憂：貿易戰持續經濟逆風

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 王令麟 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

快訊／北捷板南線塞爆「像跨年」　2站開19分鐘

白鹿增強又變胖！接近台灣時達強度顛峰

獨／罔腰親密片瘋傳！男友鳳梨心痛曝分手原因

即／讓90位日籍官員空等25分鐘！韓國瑜：已獲體諒

AV女帝消失10年⋯如今住在下水道

把D奶擠成G！啦啦隊正妹撕掉膠帶見「噁心一幕」

台商夫妻2年洗錢80億！客廳2.4億現金塞爆

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

具惠善：安宰賢嫌X頭不性感逼離婚

金希澈、利特舞台零互動！粉絲：他們吵架了

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

白鹿撲台「台灣頭到尾都有」！周六日強風豪雨

獨／罔腰4年情斷「男友認了分手」：妳把我毀掉

恐龍家長：沖繩有沒有賣腸病毒特效藥？　網友全怒了

謝龍介「看過韓的追蹤器」！王淺秋打臉了

更多

最夯影音

更多

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化...他遵守諾言收編

浩子哭了！曝阿翔偷吃「以為是假的」　不捨：我們是生命共同體

超跑富少炸自強隧道「2死3傷」　天價賠償金曝！可買5輛法拉利

謝忻顫抖鞠躬4次：我真的做錯了！　被阿翔狠心切割「他的選擇都是對的」

胡瓜挺阿翔回歸「他沒有離開過」　《大集合》不見謝忻「左右手不會全在」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面