不賣格陵蘭...丹麥總理超直白回絕　川普踢鐵板斥：這樣很nasty！

▲ 丹麥總理佛瑞德里克森批川普購買格陵蘭島的想法像是笑話 。（圖／路透社）

實習記者羅明輝／綜合報導

美國總統川普表態想買下格陵蘭島，卻罕見踢到鐵板，遭到丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）一口回絕，甚至直言「購買格陵蘭的想法太荒謬」。佛瑞德里克森這種「你這招對我不管用」的態度，讓川普氣得直接在21日宣布，取消原定2周後的訪問丹麥行程。

綜合外媒報導，在川普放出想購買格陵蘭導的消息後，站在佛瑞德里克森的角度來看，她能做的的選擇僅有兩種，第一是附和川普的想法，讓自己在外界眼中留下喪失主權、使丹麥蒙受羞辱的形象；第二種則是為了自己的國家領土，

即使面對的是世界超級強權，仍然嚴正回絕。

佛瑞德里克森的選擇是第二種，她直接坦言自己對於川普所構想藍圖的看法，並提到，「這整個討論都很奇怪，就像是個『笑話』一樣，格陵蘭是非賣品，希望這種提議不是認真的，同時，也幸好，買賣其他國家領土與人口的那個時代，早已結束了。」

雖然佛瑞德里克森在回應的同時，也表示美國是丹麥最為重要的盟友，但這樣「直接了當」的言論，對於向來我行我素、予取予求的川普而言，無疑是一種羞辱。

▲ 川普強調，佛瑞德里克森的聲明很「討厭」（nasty）（圖／達志影像／美聯社）

川普強調，佛瑞德里克森的聲明真的「很討厭」（nasty），這通常是他用來描述與自己立場不同的「女性政治人物」才會用上的詞彙；他也提到，就算佛瑞德里克森再怎麼不願意，其實只要簡單拒絕就可以，大可不必說出這樣「非常怪異」的重話，「既然她都這樣說了，那我們未來2週丹麥的行程就先延。為此，我感謝她直白的回應，省下了彼此的時間，期待未來再另找時間見面。」