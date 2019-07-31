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瘋電影／地獄怪客：血后的崛起　擁有皇室血統拔石中劍

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文／賴賴

▲▼地獄怪客：血后的崛起。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

雖然是DC作品，無法和超級英雄系列相提並論，不過仍有獨特血腥風格，只是電影劇本隨性，電腦CG設計有進步空間，整部電影B級質感，仍可見投了龐大資金的誠意，美術陳設和場景豐富，都有專業及適當提升電影質感的加分功勞，就是娛樂片，不須用腦的噴血暴力電影。

劇情從阿瑟王石中劍概念去設計主角的血脈身世，因此石中劍為斬除血后的唯一工具，整部電影都算邏輯順暢，直到最後結尾有些草率，對於前面費盡功夫的鋪陳有些虎頭蛇尾，這就是電影製作困難的地方，豪華的過場開頭，結局令人回味才是高手，當娛樂片打發時間看，沒問題。

 



片　　名：地獄怪客：血后的崛起
英文名稱：Hellboy
類　　型：動作、冒險、奇幻
上映日期：2019-04-11
片　　長：02時01分
導　　演：尼爾馬修(Neil Marshall)
演　　員：蜜拉喬娃維琪(Milla Jovovich) 、 大衛哈伯(David Harbour) 、 伊恩麥克薛恩(Ian McShane) 、 蘇菲歐克妮多(Sophie Okonedo)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：海樂


劇情大綱

「地獄怪客」是美漫中”非傳統”超級英雄；他的身分是死神撒旦之子，具有紅色皮膚、長長的尾巴，因為奇怪的外表，所以輾轉被美國特務收養；地獄怪客並不像外表那樣可怕，為了證明自己不是惡魔，他砍斷頭上的雙角，右手裝著巨大機關槍，打擊世界上的黑暗勢力，這次他將挑戰來自地獄的血皇后，拯救世界免於混亂…

▲▼地獄怪客：血后的崛起。（圖／imdb）

▲被派殺死地獄怪客的爸爸，最終選擇養下他。

▲▼地獄怪客：血后的崛起。（圖／imdb）

▲血后要與地獄怪客共創未來。

▲▼地獄怪客：血后的崛起。（圖／imdb）

▲增加了兩位生力軍，未來一起辦案。


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關鍵字：瘋電影,地獄怪客：血后的崛起,賴賴,蜜拉喬娃維琪(Milla Jovovich),大衛哈伯(David Harbour),伊恩麥克薛恩(Ian McShane)

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