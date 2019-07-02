　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

電動滑板充電突燃燒「火勢吞掉臥房」　媽驚：可能毀了全家

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼電動滑板。（圖／取自Pixabay）

▲有些人會利用電動滑板代步。（圖／示意圖／取自Pixabay）

國際中心／綜合報導

英國一名母親愛德華（Steph Edwards）去年幫兒子購入時下流行的電動滑板，價格約200英鎊（約台幣8000元），她自認是在有著良好評價的網站下單，過往使用幾次也沒有問題。然而，機器先前充電時卻突然發出「砰」的噪音，接著起火燃燒，火勢一度蔓延到兒子臥室的床與地板，所幸後來受到控制，無人傷亡。

《每日郵報》報導，愛德華育有4名孩子，去年聖誕節她選購一款電動滑板，送給10歲兒子喬許（Josh），她只記得是從一個可以信賴的網站下單，卻沒有印象確切的品牌名稱。沒想到，電動滑板6月24日充電時突然爆出火花，火勢蔓延兒子整個房間，床跟地板都遭殃，充滿著黑色粉塵。

愛德華回憶，當時她跟另一半以及18個月大的嬰兒待在客廳，女兒則在樓上，「幸運的是她沒有戴耳機，可以聽見（噪音）。我完全沒聽到。」12歲的女兒提里奧（Tirion）相當機敏，她發現有房間傳來砰砰聲，接著她進到弟弟臥房，看到床著火了，立刻下樓通知母親。

This is every parent's horror

Daily Mail 發佈於 2019年6月30日 星期日

此時，愛德華還沒注意到異狀，她沒聞到燒焦味，警報器也沒響，「我說別那麼愚蠢。我的伴侶克里斯（Chris）上樓，看到整張床起火。」男方試圖倒水在床上，火熄滅後又復燃，其他人則打給消防單位。

電動滑板的塑膠外殼經過燃燒後融化，不能繼續使用。愛德華表示，如果女兒沒聽到聲響，火勢可能會摧毀整個家，她希望其他人能多注意自己所購買的品牌，是否獲得安全標章或認證。

火災發生時，喬許並不在房間，他把電動滑板放在床邊充電，接著出門找朋友玩耍1小時。讓他錯愕的是，他原本預期可以拿著電動滑板跟好友一起玩，最後卻發生恐怖意外。

南威爾斯（South Wales）消防救援單位發言人表示，這起事件發生在6月24日晚間6時左右，出動人員後成功撲滅火勢。社區安全負責人則說明，電動滑板近年來越來越受歡迎，消費者還是要確保產品具有安全標章，並從信譽良好的商家購入。

ET快訊
即／雷雨彈狂炸！北北基桃升級「豪雨特報」　雨勢恐延續至入夜
失戀藉酒消愁...華航副機師發酒瘋！隨機攔截女騎士狂毆出氣
長榮航空「航班異動」日期再拉長！欄位一口氣開到7/21
快閃罷工真「快閃」！西門町暴雨空服現身2秒就走人
郭雪芙彎腰雙峰弧線走光全被拍！鏡頭拉遠「邪惡視角」網噴鼻血

關鍵字：電動滑板,充電,火災

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

公主攜2子女與12億逃離　杜拜酋長第2位妻子尋求德國庇護

喝到水樂園池水！花美男狂冒紅斑呼吸衰竭　「1年後換肺」瘦到剩骨頭

黑人肺炎吊點滴散步…警懷疑「偷醫療器材」　他遭捕氣喘發作

這玩具玩不起！男孩把大蟒蛇當「咖啡杯」　網驚：牠應該剛吃飽

3日午後起…超級暴雨侵襲日本九州　氣象廳強調：要保命就快避難

阿根廷巴士遇濃霧失控翻覆！　至少13死40傷

爸媽愛炫耀她是「班上第一名」　16歲女慘被4堂哥和老師聯手性侵

孟買大暴雨！圍牆沖垮釀18死　水淹機場…飛機降落衝出跑道

眼鏡妹「伸舌大舔冰淇淋」下秒放回冰箱！百萬人看傻　業者震怒狀告警方

超凶小隻馬挺「白皙蜜桃臀」！　纖腰美腿嗨翻表特版

批蔡政府「腦袋壞掉」搞一國兩制　韓國瑜邀大家：來高雄把錢花光

屏東驚見龍捲風！狂風猛襲肆虐　廟宇棚頂遭捲飛...小貨車被吹翻

男子偷拍空服員被抓惱羞成怒 派爸爸上場幫腔怒罵「混蛋！」

網諷韓國瑜「自製人頭塞子」　0止漏功能萬人傻眼：這麼沒用

易烊千璽復刻麥可傑克森　易燃裝置VS.態度大師根本「舞蹈大秀」

獵鷹、黑蝠鱝《黑鏡5》「親了」！　 螳螂女胸前開V激吻肌肉男

嘉義綠盈牧場50元玩整天！別錯過賽鵝場、牽牛花溜滑梯

Lulu開場Rap「練習超過1000次」　吳宗憲狂讚：個人代表作！

太胖！鬥牛犬想抓癢被肥肉卡住 瘋狂自轉心好累...該減肥惹QQ

Selina金曲後首發聲！　漏網畫面曝光「眼神超自責」

公主攜2子女與12億逃離　杜拜酋長第2位妻子尋求德國庇護

喝到水樂園池水！花美男狂冒紅斑呼吸衰竭　「1年後換肺」瘦到剩骨頭

黑人肺炎吊點滴散步…警懷疑「偷醫療器材」　他遭捕氣喘發作

這玩具玩不起！男孩把大蟒蛇當「咖啡杯」　網驚：牠應該剛吃飽

3日午後起…超級暴雨侵襲日本九州　氣象廳強調：要保命就快避難

阿根廷巴士遇濃霧失控翻覆！　至少13死40傷

爸媽愛炫耀她是「班上第一名」　16歲女慘被4堂哥和老師聯手性侵

孟買大暴雨！圍牆沖垮釀18死　水淹機場…飛機降落衝出跑道

眼鏡妹「伸舌大舔冰淇淋」下秒放回冰箱！百萬人看傻　業者震怒狀告警方

超凶小隻馬挺「白皙蜜桃臀」！　纖腰美腿嗨翻表特版

博客來公布2019上半年3大熱搜趨勢　暢銷TOP100好物

大量外資集中來台　央行總裁楊金龍：新台幣將面臨升值壓力

公主攜2子女與12億逃離　杜拜酋長第2位妻子尋求德國庇護

父子檔「老漢凝視」比基尼妹！1歲弟反應「超真實」9千人笑炸...老媽說話了

「誰欺負我孫女我跟他拼了」！台南嬤透早6點北上　頂高溫霸氣力挺罷工空服

新北午後暴雨　新莊新樹地下道、鶯歌傳淹水災情已封路

王金勇之子升小五全隊最高　目標200公分

阿飛／不好意思，男人不擅長吵架

賽靈思登《麻省理工科技評論》全球50家最聰明企業榜單

超浪漫！雙溪「睡蓮池」LED點燈到七夕 7/6五感體驗全免費

國際熱門新聞

鱷魚啃咬畫面曝光！父跳鱷魚池搶..

2歲女跌鱷魚池剩一顆頭　媽抱顱..

8台籍電信詐欺犯遭捷克「送中」

快訊／洛杉磯天使隊投手史凱格斯..

2100年後人類變駝背、粗脖怪..

住9屍命案房　他讚：便宜安靜沒..

搭機偷渡從天而降　目擊者：花園..

她泳衣前後穿反　私處不斷見客

日本九州、四國暴雨　鹿兒島1死

伊拉克水庫乾涸　3400年前古..

商業捕鯨首日　日本捕2頭小鬚鯨

男陷入昏迷3個月　醒來發現女友..

川普評反送中：示威者在追求民主

德媒：華為設備「後門」沒找到

更多熱門

相關新聞

Aston Martin Rapide E、Lagonda

英國超跑品牌Aston Martin近日於倫敦Mayfair展演Rapide E電動跑車、Lagonda Concept概念車，宣告品牌電動化決心。

網購三星S10！隔天一充電秒自燃

汐止大樓火警！3F在燒…6F女住戶嚇到送醫

他目睹2幼女被燒死！鄰聽淒厲哭救：狂喊爸媽開門

更新／台中工廠火警　2工人受傷

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 味全龍 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

「木恩颱風」最快今晚生成！全台本周防豪大雨

鱷魚啃咬畫面曝光！父跳鱷魚池搶頭顱

限時5小時！星巴克「星冰樂買一送一」來了

蘇志燮從沒忘記朴容夏忌日！

低壓帶過境雨彈來了！豪雨3天灌全台

范冰冰分手3天「偷見面李晨」！不捨揮手道別

猛虎追來　騎士崩潰急催油門逃命

切大腸又長腫瘤！女星「哭著寫好遺書」道別

台積電新婚夫有奇怪鑰匙　她跟蹤門外聽聲音心碎

2男「車內開冷氣」小睡竟命喪停車場

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

踢爆阿翔、Grace復合內幕！網目睹一切：很假

18金釵記者會落淚！網爆：工會一直說謊

2歲女跌鱷魚池剩一顆頭　媽抱顱骨痛哭

海山分局警員發生死亡車禍　命喪五指山

更多

最夯影音

更多

批蔡政府「腦袋壞掉」搞一國兩制　韓國瑜邀大家：來高雄把錢花光

屏東驚見龍捲風！狂風猛襲肆虐　廟宇棚頂遭捲飛...小貨車被吹翻

男子偷拍空服員被抓惱羞成怒 派爸爸上場幫腔怒罵「混蛋！」

網諷韓國瑜「自製人頭塞子」　0止漏功能萬人傻眼：這麼沒用

易烊千璽復刻麥可傑克森　易燃裝置VS.態度大師根本「舞蹈大秀」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面