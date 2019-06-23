3米蟒蛇吞下25公斤小牛！「身體撐爆」爬不動　母牛一旁急怒吼

▲3米蟒蛇吞下25公斤小牛，母牛一旁急怒吼。（圖／翻攝自梨視頻）

記者趙蔡州／綜合報導

蛇能夠吞下比自己大幾倍的動物，但若是「太超過」還是會撐爆的。大陸福建省仙游縣有一名農村村民就報警說，有一條蟒蛇把他家的25公斤小牛吞了，身體被撐得「極度膨脹」無法移動。當地警方表示，蟒蛇目前已經移置在安全的地方，若未來沒有動物園能收留，將會選一處深山放生處理。

根據《梨視頻》報導，仙游縣警方20日接獲一處農村的村民報案，表示有一條長達3公尺的蟒蛇把一隻25公斤的小牛吞了。當地居民表示，飼主當天下午5時許發現小牛不見了，牛媽媽又一直對一處草叢低吼、情緒焦躁，飼主走入草叢一看，才發現一條蟒蛇肚子鼓鼓的躺在地上。

▲如果最後蟒蛇真的沒有地方可去，林業局執法隊會選深山放生處理。（圖／翻攝自梨視頻）

飼主形容當時踏進草叢的感覺，他先是覺得自己踩到異物，感覺這個東西又軟又硬，低頭一看才發現是一條大蛇，嚇得他趕緊衝出草叢；村民們隔天一起前往查看，發現蟒蛇仍待在原地，因為肚子撐爆無法動彈，他們才趕緊報警、請消防隊來捕蛇。

仙游縣林業局執法大隊副隊長鄭良榮表示，這一條蟒蛇要等野生動物科派技術人員鑑定後才能得知品種，他們也已經在尋找動物園收容蟒蛇，如果最後蟒蛇真的沒有地方可去，他們會選一處深山放生處理。

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