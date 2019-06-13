辣妹倒貼！男神基努李維「手放這裡」帥炸　粉絲狂讚：真君子

Lol Keanu ain’t taking no chances. pic.twitter.com/nnfIOZKbT1 — Kemoy Lindsay (@KemziLinzi) June 9, 2019



國際中心／綜合報導

好萊塢男神基努李維（Keanu Reeves）近日再度登上媒體版面，全因為他的「紳士手」！根據推特網友8日整理的貼文，可見他與許多年輕女子合影時，他的手懸在半空中，絕對不會碰到對方，就連和鄉村天后桃莉芭頓（Dolly Parton）也維持一樣的作法，讓粉絲大讚「真君子」。

Fans are calling Keanu Reeves a 'respectful king' after noticing he doesn't touch women in photos https://t.co/c92Mxt59a2 pic.twitter.com/NmoVtMywUA — Business Insider SA (@BISouthAfrica) June 11, 2019

根據CNN等外媒報導，行事作風親民的基努李維每次遇到要求合照的粉絲時，一向是來者不拒。但根據網友琳賽（Kemoy Lindsay）的觀察，基努李維與粉絲、女演員合照的時候，就算對方靠得很近，他也絕對不會摟住對方或搭肩。

網友看了紛紛表示，「基努李維有種神奇的魔力，就算沒有碰到你，也能讓你有被擁抱的感覺」、「因為他就是個可愛的紳士」、「這作法很聰明」。另有人認為，基努李維此舉並不是和美國的MeToo風潮有關，因為這就是他的作風。