辣妹倒貼！男神基努李維「手放這裡」帥炸　粉絲狂讚：真君子

國際中心/綜合報導

好萊塢男神基努李維(Keanu Reeves)近日再度登上媒體版面,全因為他的「紳士手」!根據推特網友8日整理的貼文,可見他與許多年輕女子合影時,他的手懸在半空中,絕對不會碰到對方,就連和鄉村天后桃莉芭頓(Dolly Parton)也維持一樣的作法,讓粉絲大讚「真君子」。

Fans are calling Keanu Reeves a 'respectful king' after noticing he doesn't touch women in photos https://t.co/c92Mxt59a2 pic.twitter.com/NmoVtMywUA