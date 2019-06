印度空軍運輸機山區尋獲殘骸！墜毀地畫面曝光　搜8天耗資40萬盧比

▲ 影片取自YouTube,如遭刪除請見諒。

國際中心/綜合報導

印度空軍安托諾夫32型運輸機(Antonov An-32)3日下午起飛後失聯,事後當局立刻發起搜救行動。根據印度媒體消息,軍機殘骸已在山區被尋獲,發現地點位在利波(Lipo)以北16公里、海拔約12000英尺(約3657.6公尺)處。當局表示,這項任務迄今花費40萬盧比。

印媒NDTV引述當地官員拉傑夫塔古(Rajeev Takuk)的說法指出,當局周二派出2支隊伍上山,在搭乘直升機到定點後,分成2路,在事故班機航行傳統路線區域進行搜索。最終,2名小組成員發現軍機殘骸。

The wreckage of the missing #An32 was spotted today 16 Kms North of Lipo, North East of Tato at an approximate elevation of 12000 ft by the #IAF Mi-17 Helicopter undertaking search in the expanded search zone..