孕婦想喝咖啡　星巴克男店員「怕害到胎兒」堅決不給遭罵翻

英國喜劇演員史蒂文森(Tiffany Stevenson)上月前往一家星巴克,她發現有孕婦點了焦糖瑪奇朵,不過一名男店員卻神色尷尬,擔心咖啡因會危害到胎兒健康。史蒂文森認為,孕婦很清楚自己每天可以攝取多少咖啡因,卻不斷遭到店員騷擾,她實在看不下去;她把這段經歷分享至推特,對此網友則有不同的看法。

史蒂文森上月18日在推特發文,至今還引發許多討論。據了解,當時一名孕婦點了焦糖瑪奇朵;櫃台後面目測不超過30歲的男店員則出遲疑的神色,他先詢問,「哦,這是你的嗎?你想要我做一杯沒有咖啡因的嗎?」

接著,這名女子先感謝男店員的好意,但她不需要無咖啡因的飲品。對此,男店員開始堅持自己的原則,不想把焦糖瑪奇朵交給孕婦,「咖啡因對胎兒來說並不好。」

Unbelievable bit of womb bothering in Starbucks at services . A pregnant woman got her Caramel Macchiato and the guy behind the counter said



‘Oh , it’s for you . Do you want me to make a decaf?’



She said ‘No, thanks’



Him ‘No I should because caffeine is bad for the baby’