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孕婦想喝咖啡　星巴克男店員「怕害到胎兒」堅決不給遭罵翻

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▲▼咖啡,咖啡因,咖啡廳,星巴克。（圖／取自Pixabay）

▲史蒂文森認為，星巴克店員在刁難孕婦。（圖／取自Pixabay）

國際中心／綜合報導

英國喜劇演員史蒂文森（Tiffany Stevenson）上月前往一家星巴克，她發現有孕婦點了焦糖瑪奇朵，不過一名男店員卻神色尷尬，擔心咖啡因會危害到胎兒健康。史蒂文森認為，孕婦很清楚自己每天可以攝取多少咖啡因，卻不斷遭到店員騷擾，她實在看不下去；她把這段經歷分享至推特，對此網友則有不同的看法。

史蒂文森上月18日在推特發文，至今還引發許多討論。據了解，當時一名孕婦點了焦糖瑪奇朵；櫃台後面目測不超過30歲的男店員則出遲疑的神色，他先詢問，「哦，這是你的嗎？你想要我做一杯沒有咖啡因的嗎？」

接著，這名女子先感謝男店員的好意，但她不需要無咖啡因的飲品。對此，男店員開始堅持自己的原則，不想把焦糖瑪奇朵交給孕婦，「咖啡因對胎兒來說並不好。」

雙方開始陷入尷尬氛圍，孕婦說明，她一天只會喝一杯咖啡，其實沒有大礙，她很清楚自己的身體狀況。然而，男店員還是認為她不該喝；就在此時，史蒂文森決定出面說話，「你是一個男人，想指點女人懷孕時該做哪些事與不該做哪些事？」

還不清楚該名孕婦最後到底有沒有拿到飲品，史蒂文森當時阻止了男店員咄咄逼人的態度，她的推文也引起熱議；有人就認為社會氛圍很喜歡限制孕婦做任何事，不過，也有網友替男店員說話，或許他真的只是單純替孕婦著想。

英國國民健保署（NHS）網站指出，像是茶類、咖啡、巧克力、能量飲料等商品大部分都含有咖啡因，「如果你是孕婦，請把每天咖啡因攝取量限制在200毫克以內，這差不多等於兩杯即溶咖啡。」

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關鍵字：孕婦,懷孕,胎兒,咖啡因,星巴克

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