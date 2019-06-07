酒駕撞死送報生！林克穎逃英判不引渡　外交部研議上訴

▲林克穎。（圖／資料照）

政治中心／綜合報導

6年前在台灣酒駕撞死黃姓送報生的英國人林克穎潛逃至英國，英國蘇格蘭高等法院6日開庭宣判，不予引渡英籍人士林克穎回台服刑。外交部對此判決表達遺憾，但尊重蘇格蘭法院獨立審判的結果，將持續與法務部合作，要求駐處與蘇格蘭檢方聯繫，研議上訴的可能性。

林克穎於2010年3月25日酒駕撞死黃姓送報生，2012年7月被台灣高等法院判刑4年，2012年8月他冒用友人護照潛逃到蘇格蘭。

外交部表示，台灣與英國於2013年10月16日簽署引渡備忘錄，蘇格蘭檢方在簽署隔日即逮捕林克穎，台灣隨即向英國提出引渡請求。經蘇格蘭地方法院審理後，2014年6月11日開庭宣判林克穎需引渡回台服刑，並於同年8月經蘇格蘭司法部批准。

外交部進一步表示，外交部、駐英國代表處、駐愛丁堡辦事處與法務部合作，提供行政協助，並與蘇格蘭檢方密切聯繫，提供資訊協助蘇格蘭檢察官進行答辯。台英雙方也曾針對此案簽署引渡備忘錄，蘇格蘭法院承認台灣在此案具請求引渡的法律地位，創下台英司法合作先例，而台灣法院有關林克穎的民事判決也獲英國法院承認。

法務部表示，尊重蘇格蘭高院判決，但對此結果至感遺憾。法務部將續與外交部、駐英國代表處、駐愛丁堡辦事處通力合作，共同與蘇格蘭檢方及司法部聯繫，研議有無可能促請蘇格蘭司法部提起上訴，持續爭取引渡林克穎回臺服刑。

林克穎引渡案前後歷時約6年的法院審理。林克穎於2014年8月15日提起上訴，蘇格蘭高等法院於2016年9月23日判決駁回台方引渡請求，經台方提出上訴至英國最高法院，英國最高法院於2017年6月28日宣判撤銷原判決，將全案發回蘇格蘭高等法院重新審理，6月6日蘇格蘭高等法院開庭，宣判不予引渡林克穎回台服刑。