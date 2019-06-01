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鐵道迷手刀快搶！「到不了的花蓮港站」6/9曝光　限量200人能搭

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台鐵局花蓮站慶祝鐵路節，現場包粽子免費贈送旅客，更精心設計安排CT273蒸氣火車與白鐵仔光華號行駛花蓮—北埔—花蓮港站間，開放一般民眾及弱勢團體免費體驗。（圖／台鐵花蓮站提供）

▲CT273蒸氣火車因優美且流線的外形而享有「蒸汽機車女王」美譽。圖為131周年週年鐵路節。（資料圖／台鐵花蓮站提供）

記者胡順惠／台北報導

台鐵花蓮站為慶祝132週年鐵路節，6月9日將在車站大廳舉辦一系列慶祝活動，其中最引人注目的就是「機關車女王-CT273」蒸汽火車，帶領民眾由花蓮站出發，前往「旅客列車」平時到不了的車站–花蓮港站，預計在花蓮港站停留2小時，但名額有限，當天上午8時30分開賣「132週年鐵路節紀念套票」，僅提供前200名民眾搭乘。

台鐵表示，6月9日當天邀請花蓮績優表演團隊明恥國小絲竹樂隊、花蓮高工原住民舞蹈團及宜昌國小鼓隊等於活動現場表演，歡迎大家前來欣賞同樂。活動最大亮點就是將開行民眾引頸企盼的「機關車女王-CT273」蒸汽火車，帶領民眾前往花蓮港站，停留2小時讓民眾有充足的時間漫遊。

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▲▼花蓮港乘車券。（圖／台鐵提供）

▲花蓮港乘車券。（圖／台鐵提供）

另外，今年花蓮縣政府結合花蓮港務公司為配合台鐵蒸汽火車開行活動，特於花蓮港親水遊憩區舉辦鐵道市集活動，展售各類特色美食的胖卡餐車、農特產品，並邀請藝文團體表演，民眾可於市集購買午餐並欣賞藝文表演。台鐵提醒，港口天氣多變，參加民眾要記得攜帶雨具，以防午後雷雨。

配合蒸汽火車開行路線，花蓮站規劃6月9日上午8時30分於車站自由通廊發售「132週年鐵路節紀念套票」，內含花蓮至北埔、北埔至花蓮港站之去、回名片式車票共4張，每套售價200元，限量發行1000套，每人每次限購4套，並刻製紀念章供民眾蓋章留念。

台鐵表示，蒸汽火車開放200個名額供民眾搭乘，只要在活動當日購買紀念套票「前200套」者，即贈送乘車體驗券（1份紀念套票可兌換1張乘車券），乘車券取得後不得轉售他人，若乘車券遺失不予補發。

▲▼花蓮港站平時可是訂不到的。（圖／台鐵提供）

▲花蓮港站平時可是訂不到的。

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關鍵字：花蓮港站,隱藏版車站,台鐵132週年鐵路節

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