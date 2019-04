褪褲哥PO最渣交友規則　「單親媽請滾！小孩我只養自己的」

▲TINDER交友上最荒唐的交友條件。(圖/翻攝自推特下同)

現代人對於交友軟體的依賴性,遠遠大於現實生活中與人交流,而在網路上的資訊也更加開放直接。日前一名推特用戶「Trash Queen」就在貼文中分享,交友軟體Tinder上滑到一名極度討人厭的男子,在簡短的自我簡介中,提到一些規則,包括「想跟我約會的人最後不要有小孩」、「想找黑人的婊子就滾」等等,引起網友撻伐。

根據英國《每日郵報》報導,這名化名為Kirk的男子,在交友軟體上放上自己一張褪到腳踝邊的「半裸照」,看起來跟一般想撩妹的異男沒什麼不同,但看到交友條件時,卻讓「Trash Queen」相當震驚,並且轉發到網路上請網友公審。

Kirk的規則中提到,和他約會的幸運女孩都必須要是單身、沒有孩子,並且要有自己的穩定工作,「因為我不想成為繼父,也只想要有『自己』的孩子」,此外他也提到,若是想要跟黑人試一下的女人,他是絕對不歡迎也不需要再發訊息來浪費時間。

▲直接又充滿歧視的言論,讓Kirk立刻被關注。

在Kirk的介紹中,充滿許多種族及性別歧視,遭到轉發之後立刻引起網友熱烈討論,甚至有男性網友表示,「看到這樣的貼文,身為男性的我,感到相當抱歉」、「到底為什麼這樣的人還有自信可以把褲子脫到腳邊,還覺得自己這樣很性感?」

最令網友不解的,是Kirk為了要讓自己很正直,特別註明了「我買了兩張床,養了一隻德國牧羊犬,我吃很多,但我不吃婊子」更被質疑是裝清高,還是藉此想要吸引注意,但無論用意為何,他激烈的「規則」已經引起交友平台的關切。

