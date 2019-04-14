褪褲哥PO最渣交友規則　「單親媽請滾！小孩我只養自己的」

▲TINDER交友上最荒唐的交友條件。（圖／翻攝自推特下同）

國際中心／綜合報導

現代人對於交友軟體的依賴性，遠遠大於現實生活中與人交流，而在網路上的資訊也更加開放直接。日前一名推特用戶「Trash Queen」就在貼文中分享，交友軟體Tinder上滑到一名極度討人厭的男子，在簡短的自我簡介中，提到一些規則，包括「想跟我約會的人最後不要有小孩」、「想找黑人的婊子就滾」等等，引起網友撻伐。

根據英國《每日郵報》報導，這名化名為Kirk的男子，在交友軟體上放上自己一張褪到腳踝邊的「半裸照」，看起來跟一般想撩妹的異男沒什麼不同，但看到交友條件時，卻讓「Trash Queen」相當震驚，並且轉發到網路上請網友公審。

Kirk的規則中提到，和他約會的幸運女孩都必須要是單身、沒有孩子，並且要有自己的穩定工作，「因為我不想成為繼父，也只想要有『自己』的孩子」，此外他也提到，若是想要跟黑人試一下的女人，他是絕對不歡迎也不需要再發訊息來浪費時間。

▲直接又充滿歧視的言論，讓Kirk立刻被關注。

在Kirk的介紹中，充滿許多種族及性別歧視，遭到轉發之後立刻引起網友熱烈討論，甚至有男性網友表示，「看到這樣的貼文，身為男性的我，感到相當抱歉」、「到底為什麼這樣的人還有自信可以把褲子脫到腳邊，還覺得自己這樣很性感？」

最令網友不解的，是Kirk為了要讓自己很正直，特別註明了「我買了兩張床，養了一隻德國牧羊犬，我吃很多，但我不吃婊子」更被質疑是裝清高，還是藉此想要吸引注意，但無論用意為何，他激烈的「規則」已經引起交友平台的關切。