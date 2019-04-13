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無人機納管延到109年！民航局曝「禁航圖資還在補」：溝通有難度

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▲▼松山機場跑道。（圖／記者呂佳賢攝）

▲近日頻頻有無人機闖入機場，民航局提醒，違法玩家最高要罰150萬。（圖／記者呂佳賢攝）

記者胡順惠／台北報導

松山機場12日晚間又有無人機入侵，影響5航班起降，讓大家開始正視民用航空法「遙控無人機專章」的相關規定，據了解，原本法規預計今年7月上路，但還缺應由地方政府提出的各縣市禁航圖資，民航局預計將上路時程延後到明年第一季。民航局標準組組長林俊良表示，與縣市政府溝通後，才發現「沒有那麼樂觀、有點難度」，沒有準備好就上路風險太大，不過時程還沒經過核定，要等行政院公告實施日期。

據無人機專章規定，無人機在禁航區內活動，可罰新台幣30萬元至150萬元；另250公克以上無人機須註冊，未註冊可罰3萬至15萬元，1公斤以上無人機必須經由考試取得操作證，未取得操作證，可罰6萬元至30萬元。林俊良指出，250公克以下的無人機視為「玩具類」，不過如果是法人（編按：如學校、公司、基金會等），要拿來做生意研究等商務用途，不限重量都要申請。

請繼續往下閱讀...

雖然目前明訂無人機在禁航區活動，最高可罰150萬，但目前罰單仍以最低標準30萬開罰。林俊良指出，目前開罰都按照程序處理，最近開出多張在機場四周的30萬罰單，如果民眾沒有繳納，則會依據行政程序法催繳，近期可能要開始提高罰金，希望達到嚇阻功效。

▲▼台電,核三廠。（圖／台電提供）

▲台電核三廠屬於無人機中的禁航區。（圖／台電提供）

為了讓無人機玩家別再因為不了解相關規定觸法，目前正在建置無人機APP，紅色代表禁航區，綠色則是合法操作區，還有有條件操作的黃色區域。林俊良表示，各縣市政府必須提供圖資資訊，民航局再做全台整合，去年農曆年前已跟22縣市政府做第一輪說明，哪邊能開放還是由縣市政府劃設，希望讓玩家跟法人可做參考。

至於無人機的禁航區與限航區的劃定為何？林俊良表示，禁航區在台灣比較重要的就是核三廠，其它還有空軍、靶場、電廠、煉油廠、水庫等；限航區則是軍事、國防部飛彈試射、空軍國防等所使用的空運。他指，原本預計6月底以前準備好法規、系統，但溝通才發現縣市政府對於民航法法規劃設還不太清楚，預計等明年第一季再上路，備妥後才不會有那麼大的風險。

林俊良表示，6月底前仍會按照原訂規畫備妥法規、系統，到明年第一季之間還有6個月的空窗期，會在法規生效前做預考、預檢，讓無人機作業「無縫接軌、毫不浪費」，這段期間考過檢定的玩家會先頒發一張紙本證明，等到明年法規正式生效，再請玩家換發證照，不過要補繳約100至200元的規費。

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關鍵字：無人機,民航法,遙控無人機專章,民航局,林俊良

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