2019全球幸福報告出爐了　台灣第25「東亞最幸福」！

▲台灣在2019全球幸福報告中排名25，比去年進步一個名次 。（圖／記者湯興漢攝）
國際中心／綜合報導
你幸福嗎？每年3月20日是「國際幸福日」，聯合國於今日公布2019《全球幸福報告》（World Happiness Report），北歐芬蘭再度蟬聯全球最幸福國家，丹麥、挪威則緊追其後。台灣在全球156個國家地區中排名第25，遠超日本、南韓、新加坡等東亞鄰國。
聯合國「可持續發展網路」（SDSN）以自由、預期壽命、社會支持、信任與政府腐敗、人均GDP等指標，評比各國的幸福程度，也是自2012年以來第七次公布年度調查報告。
今年全球最幸福國家仍由北歐獨占鰲頭，第4至第10名分別為冰島、荷蘭、瑞士、瑞典、紐西蘭、加拿大和奧地利。在東亞方面，排名第25的台灣，比新加坡、泰國、南韓、日本、香港和中國等鄰近國家地區都還要高。
至於最不幸福國家，前10名大多分布在撒拉哈以南非洲或中東地區，分別為南蘇丹、中非、阿富汗、坦尚尼亞、盧安達、葉門、馬拉威、敘利亞、波札那，以及加樂比海的海地。
2019全球幸福排行榜前30名：
1／芬蘭
2／丹麥
3／挪威
4／冰島
5／荷蘭
6／瑞士
7／瑞典
8／紐西蘭
9／加拿大
10／奧地利
11／澳洲
12／哥斯大黎加
13／以色列
14／盧森堡
15／英國
16／愛爾蘭
17／德國
18／比利時
19／美國
20／捷克
21／阿拉伯聯合大公國
22／馬爾他共和國
23／墨西哥
24／法國
25／台灣
26／智利
27／瓜地馬拉
28／沙烏地阿拉伯
29／卡達
30／西班牙
▼聯合國公佈2019全球幸福報告。（圖／翻攝worldhappiness網站）