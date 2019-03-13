某壽險公司「包下」整檔債券ETF　遭顧立雄盯上

▲金管會主委顧立雄 。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

金管會主委顧立雄今天(13日)透露，有發現壽險公司「包下」整檔債券ETF，似乎是為了規避保險局對壽險公司海外投資限額規範。顧立雄表示：「這點我覺得不太適切！」會去跟壽險公司溝通。但有幾家壽險公司有此情況？顧立雄未回應。

顧立雄今天出席「2019年晨星暨Smart智富台灣基金獎」頒獎典禮，會中致詞時提到，金管會有發現單一壽險公司包下整檔單一的債券ETF。

顧立雄會後受訪時說明，這主要是壽險公司藉此規避金管會對國外投資的限額，因此大量投資債券ETF，但針對這點金管會有點疑慮，投信公司專門為一家保險公司設計，這不符合基金作為公共性質要有一定流動性的特性，「這點希望保險公司要注意！」

顧立雄說，有些壽險公司會認為我長期持有，且債券ETF信用評等沒有太大問題等，「但我們還是覺得不太適切！」現在有發現數檔ETF有這樣的現況，會再跟壽險公司做一些溝通。

其實壽險業從去年爆發鉅額匯損，主要就是海外投資比重過高、避險成本大幅增加，為了避免觸及到金管會規範的海外投資限額，多家壽險公司已經表示，在今年要增加以新台幣計價的債券ETF，報酬率可在3%以上又可降低匯兌成本。

根據保險局規定，壽險業可投資債券ETF的最高額度是可運用資金的10%，目前壽險業投資不到1%，仍有空間可投入。顧立雄日前也表示，債券ETF現在比例上沒有過高的問題，就比例上來講還在可以控制範圍內。