汐止雙屍命案留癱兒！他躺26年「手腳蜷曲胸萎縮」...大伯淚盼外界援助

突發中心／台北報導

新北市汐止區1991年發生震驚社會慘案，吳銘漢、葉盈蘭夫婦在家中臥室慘遭殺害；檢警單位迅速逮捕當時服役中的軍人王文孝，王文孝第二年隨即被槍斃伏法。民事部分，法院判王男母親要賠償831萬給吳家，但吳銘漢留下的遺孤吳東諺因罹患肌肉萎縮症，長年臥病在床，每月醫藥費用近6萬元，讓照顧他的大伯吳唐接大嘆「司法已死」。

▲汐止雙屍命案獨留癱兒。（圖／東森新聞，下同）



本案發生於1991年3月24日，當時吳銘漢夫婦位於新北市汐止鎮的家中被歹徒闖入，歹徒搜索財物時，驚醒了當時在熟睡的吳銘漢夫婦；最後歹徒以刀刃砍死了吳銘漢夫婦，兩人身上都有數十處刀痕，這件命案因行兇手法十分慘忍，成為全國矚目的案件。

▲吳東諺身體狀況每況愈下。



警方由命案現場的薪水袋上血指紋，鎖定嫌犯王文孝，再從他的供詞，逮捕蘇建和、劉秉郎、莊林勳等3人，成為著名的蘇建和死囚案，不過蘇建和等3人最後無罪確定；至於民事部分，高等法院26日認定王文孝一人犯案，判決王文孝的母親須賠償831萬餘元，全案可上訴，但這結果讓吳家一家人無法接受。

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而夫婦倆的兒子吳東諺因罹患肌肉萎縮症，26年來只能躺在病床上，生活大小事都不能自理，靠呼吸器維持生命，手腳蜷曲、胸部萎縮畸形，瘦成皮包骨，身體狀況越來越糟糕。

▲吳東諺手腳蜷曲、胸部萎縮畸形，瘦成皮包骨。



對此大伯吳唐接向媒體哽咽表示，無法替弟弟伸冤感到很無奈，「對被害者來講是永遠的痛，最主要自我安慰就是說，司法已死。」加上面對孩子的病情讓他整個人身心俱疲，當初弟弟留下的積蓄也早已耗光，龐大醫藥費壓得他喘不過氣，「希望外界能幫助我們，也期盼政府能重視被害者家屬在長期照護部分。」

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