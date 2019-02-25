新光大動作注入新血4千人　富邦台灣中國遠雄競相爭人才

▲新光人壽副總經理吳欣盈。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

富邦、中壽、遠雄、台灣人壽等產壽險公司競相推出財務補助、員工持股信託等誘因，爭搶業務員與公司內勤人才，新光人壽等今天也宣布4千人的增員計畫，提供保障薪資與2年財補每月2.2萬元、佣金與獎金等。

新光人壽開出缺額有的內勤260名額，起薪35,000~ 45,000起不等，特定職位需要醫師、護理師、職業安全、衛生管理師、核保與理賠人員相關證照。外勤3000多個缺額，分為一般業務員，提供晉升至特定職等給予不同保障薪資。還有一項「漾培育青年主管計劃」人員，提供2年財務補助每月22,000元，佣金及獎金另計。

此外，新光金控相關子公司也開出外勤（財補措施與新壽相同）、內勤近500個職缺（起薪35,000~60,000元起），包括超過100位數位金融資訊及行銷人才，以及培訓50位主力儲備業務主管及MA管理菁英。內勤則有各類專業職缺，起薪35,000~60,000起不等，儲備幹部年薪上看百萬。

特定職位需要業務員、高級業務員、投信業務人員法定資格證照（證券分析師、投信投顧業務員、證券高級業務員、信託業務員+投信投顧法規等）等證照，儲備幹部TOEIC達750分以上或同等能力證明。

產險界龍頭富邦產物至2月24日截止收件，大規模徵求核保、客服理賠及通路管理人員，名額不限，並強調錄取人員月薪優於業界，享有年終獎金、年節節金、員工持股信託等福利制度。

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