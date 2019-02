正妹遇「鄰座男只穿四角褲」　傻眼投訴換來空少聳肩

▲ 法國航空(Air France)是法國的國家航空公司,也是法荷航集團旗下的子公司。(圖/翻攝Air France臉書粉絲團)

國際中心/綜合報導

法國航空(Air France)日前發生一起脫褲爭議,原因是一名男乘客在上機後,竟然脫掉褲子和襪子,下半身只穿著四角褲到處走動,甚至還和一名烏克麗麗男一起合奏音樂,讓一旁的正妹乘客湯普森(Lizzie Thompson)相當傻眼,決定在推特上曝光這齣鬧劇。

The man in the seat across from me has taken HIS PANTS OFF for the flight and is just in his boxers. Flight attendants seem unconcerned. This is going to be a long flight @AirFranceFR #CDG to #LAX pic.twitter.com/Z0EfktDwpD