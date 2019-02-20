正妹遇「鄰座男只穿四角褲」　傻眼投訴換來空少聳肩

▲ 法國航空（Air France）是法國的國家航空公司，也是法荷航集團旗下的子公司。（圖／翻攝Air France臉書粉絲團）

國際中心／綜合報導

法國航空（Air France）日前發生一起脫褲爭議，原因是一名男乘客在上機後，竟然脫掉褲子和襪子，下半身只穿著四角褲到處走動，甚至還和一名烏克麗麗男一起合奏音樂，讓一旁的正妹乘客湯普森（Lizzie Thompson）相當傻眼，決定在推特上曝光這齣鬧劇。

The man in the seat across from me has taken HIS PANTS OFF for the flight and is just in his boxers. Flight attendants seem unconcerned. This is going to be a long flight @AirFranceFR #CDG to #LAX pic.twitter.com/Z0EfktDwpD — Lizzie Thompson (@Lizzie_Thompson) 2019年2月18日

根據Metro報導，班機當時正準備從法國巴黎飛往美國洛杉磯，只是在起飛前，湯普森看到走道對面的男子，突然走進廁所內脫掉褲子和襪子，只穿著一件四角褲走動。令人意想不到的是，鬧劇還沒結束，男子突然與鄰座一名拿著烏克麗麗的男子聊天，2人甚至還打算一起合奏音樂，讓看到此幕的湯普森傻眼地表示，「到底在幹嘛」（Wtf is going on）。

He has also removed his socks. pic.twitter.com/0cmhtlFxOi — Lizzie Thompson (@Lizzie_Thompson) 2019年2月18日

值得一提的是，當時湯普森向空服員反應後，沒想到對方卻「只是聳一聳肩」，並提議要幫她換位置，「但這代表我會失去座位可以伸腳的空間」，於是她建議空服員可以請男子穿上褲子。根據湯普森描述，男子在期間喝下4瓶迷你酒後睡著，但因為航程長達6小時而有些許感冒，隨後穿上外套，值得慶幸的是，他在下機前穿好褲子。

Just landed. 2 hours in he stood up and took 4 mini bottles of wine from the cart. Then he fell asleep. Then 6 hours in he got cold so PUT ON HIS PUFFY JACKET pic.twitter.com/wNFq9L2bkH — Lizzie Thompson (@Lizzie_Thompson) 2019年2月18日

這件事曝光後，許多網友非常同情湯普森的經歷，「這絕對是令人絕望的時刻」、「怎麼會有人在飛機上脫褲子」、「四角褲不是短褲，它中間有個洞會讓你『叮咚』跑出來，這非常不妥」、「我遇過有人上機後脫掉襯衫，現在我很慶幸他只有脫掉襯衫而已」。