正妹月噴12萬...決心挑戰「一年不購物」！生活出現正向大反轉

▲美國YouTuber挑戰一年不購物。（圖／翻攝自YouTube／Hannah Louise Poston）

記者錢玉紘／綜合報導

你有辦法一年不買化妝品、保養品和飾品嗎？美國的YouTuber漢娜（Hannah Louise Poston）在2018年開始發起了「一年不購物」（no-buy year）的挑戰，並把自己這一年來的心路歷程都拍成影片分享給大家，引起許多討論，很多網友表示自己的狀況就跟原先的漢娜一樣，非常有感觸。

還沒開始挑戰之前的是個超級購物狂，逛商場或網購，泡在化妝品店或服飾店是她的快樂來源，也是她排解憂鬱情緒的方法，從購物中可以獲得短暫快樂，久而久之東西就越囤越多。她在影片中提到，自己有大量的化妝品、保養品、衣服飾品等等，且因為害怕面對，從來不好好處理自己的理財狀況，這樣的情形於是讓她開始思考，自己是不是真的購物過頭了。

漢娜提到，她之前會一個月就花掉3000到4000美元（約台幣9.3萬到12.4萬）買東西，即便是她無法負擔的產品也還是想買下手，回過頭才發現花太多錢了，雖然可以還繳出卡債，但是從來都沒辦法存錢，於是在2018年發起了「不購物」挑戰，目的除了想要存錢之外，還希望可以省下更多的時間。

在這一年裡，除了洗面乳這類消耗品外，她不再買新的化妝品、保養品、衣服、陶器和家具，她更在線上購物網站上刪除自己所有的信用卡訊息。她把這一年的經驗都記錄在Youtube上，一年來增加了近2萬名訂閱者，許多人看了影片後，都留言表示跟漢娜一樣有過度購物的困擾，她也會在影片中分析自己的經驗給予建議。

漢娜在影片中提到，她的購物習慣在2016年大選之後變本加厲，「我利用購物來逃離那些生活中不願去面對的事情，所以我會花整個下午的時間泡在化妝品店，其實我知道我根本就不需要那些東西」。

來自紐約的心理學家雅各斯（Jordana Jacobs）分析，衝動購物者會透過買東西來獲得快感，就如同嗑藥一樣，「當我們購物的時候，受到多巴胺的影響，會讓我們獲得短暫的良好感覺」，很多人利用購物來逃避生活中的痛苦和不舒服。另一位嘗試「不購物」的Youtuber亞羅（Kit Yarrow）也表示，這樣的挑戰更重要的是拯救自己的心理狀態。

戒掉瘋狂購物的習慣之後，漢娜有更多的時間做自己想做的事情，她認真經營YouTube頻道，更創業開了專給賣探戈舞衣的公司，甚至把先前的卡債全還清，開始存錢。她提到，「一年不購物」更改變了她的內在，她開始認真正視生活週遭的問題，「我有更多時間，去找尋對自己最好的生命道路」。