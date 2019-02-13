Instagram網頁版也能收訊息了！　測試正在內部進行中

▲ Instagram網頁版將添加訊息傳送功能。（圖／翻攝自Instagram）

科技中心／綜合報導

Instagram網頁版功能不如應用程式多元，甚至還有許多限制，然而現在就有外媒爆出，Instagram正在測試手機與電腦網頁版的訊息傳送功能，未來網頁版Instagram也能察看與傳送訊息了！

目前，Instagram的電腦網頁版功能比應用程式少很多，可以說是「精簡版本」，只顯示動態貼文、限時動態等，添加新功能的服務也較手機程式慢，支援瀏覽器通知的功能直到去年9月才更新，上傳貼文的功能僅限於應用程式和手機版網頁，因此電腦網頁版的Instagram不僅沒有訊息傳送功能，也不能發文。

根據國外科技媒體《The Verge》報導，APP研究員Jane Manchun Wong稱，Instagram正在測試手機和電腦網頁版的訊息發送功能，並且發布了該測試的截圖。儘管Instagram已明確表示過，「沒有計劃讓用戶從桌面上傳照片或故事。」但直接發送訊息到網頁版上的消息，對於之前僅限行動設備的應用程式來說是一個巨大的進步。

▲ Instagram訊息功能將有可能出現在網頁版畫面中。（圖／翻攝自twitter／Jane Manchun Wong）

會發生這種功能向網頁版延伸的原因有很多，Instagram已經構建了一個名為Direct的獨立消息應用程式，它在2017年開始在六個國家進行測試，而手機到桌面的轉移，可能表明訊息傳遞對Instagram團隊的重要性日益增加。

另一方面，此舉也可能與Facebook將Messenger、WhatsApp和Instagram DM整合到一個統一平台的計劃有關。目前，Instagram發言人表示，該功能尚未公開測試。