　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜拚路平超有感！沈富雄提警訊：不要太高興

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼24年沒刨過「鳳山裂路」！韓國瑜彎腰摸求監工　網驚呆：佩服高雄人忍耐度 。（圖／高雄市政府）

▲韓國瑜彎腰摸求監工 。（圖／高雄市政府）

 政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜上任20多天已經完成10條刨路工程，讓市民有感。前立委沈富雄卻對此提出警訊，要韓國瑜不要太高興，如果現在鋪的柏油跟陳菊時代一樣薄，那就危險了，下一次下雨可能又會有坑洞了。

沈富雄在政論節目《新聞深喉嚨》表示，韓國瑜的政見很多，但是現在很多都還無法兌現，但是路平專案把這些坑洞補起來，光用眼睛看就覺得很踏實，「這是韓國瑜團隊很聰明的地方」，從馬路的坑洞做起，因為花費不多，也不會很費力，大家走路、開車過去都會看到，點滴在心頭。

不過，沈富雄建議，有人拿出日本東京修馬路的照片，他們也是在補坑洞，切下去一看，柏油比台灣的厚，台灣的柏油不只薄，而且裡頭用的柏油少、很多小石子，而柏油把這些小石子抓在一起，讓它不會分散的力道與不夠，下雨時若沖刷的力量太大，會把小石子衝出來，大雨穿過隙縫然後坑洞就會出來了。

沈富雄表示，過去有人藉著柏油來貪汙，因此建議查查韓國瑜補的柏油有多厚，而花媽時代有多厚，並查查那時厚度的成本是多少，而現在的厚度成本多少，這是一個切入點，如果現在柏油比花媽時厚，成本卻沒比較多，那就多出來的錢跑去哪裡了？如果現在柏油跟過去一樣薄，那就危險了，韓國瑜不要太高興。

▲▼24年沒刨過「鳳山裂路」！韓國瑜彎腰摸求監工　網驚呆：佩服高雄人忍耐度 。（圖／高雄市政府）

▲▼24年沒刨過「鳳山裂路」！韓國瑜彎腰摸求監工　網驚呆：佩服高雄人忍耐度 。（圖／高雄市政府）

▲▼24年沒刨過「鳳山裂路」！韓國瑜彎腰摸求監工　網驚呆：佩服高雄人忍耐度 。（圖／高雄市政府）

▲▼24年沒刨過「鳳山裂路」！韓國瑜彎腰摸求監工　網驚呆：佩服高雄人忍耐度 。（圖／高雄市政府）

▲▼24年沒刨過「鳳山裂路」！韓國瑜彎腰摸求監工　網驚呆：佩服高雄人忍耐度 。（圖／高雄市政府）

ET快訊
直擊／第二波返鄉潮擠爆北車！「這時段人最多」　20歲男太晚出
直擊／孫其君劈完郭雪芙「談判正宮」！她低頭懇求還想在一起
圖／鈕承澤「工業風大坪數豪宅」新家曝光！每坪150.94萬

關鍵字：韓國瑜,路平

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「這才是韓國瑜最大願望」　孫大千籲國民黨：應立志成為韓國瑜

過年飲酒狂歡、通宵熬夜　別忘了代駕服務讓你安心回家

蔡英文走春行程一次看　狂掃15縣市發福袋

韓國瑜拚路平超有感！沈富雄提警訊：不要太高興

春節領錢不用怕！內政部派警力加強戒護、可申請免費護鈔

春節飲酒過量！小心急性胰臟炎上身　嚴重恐致命

花博沒付錢被AIPH警告！台中市府速繳權利金　只先匯一筆錢

謝龍介挑戰「翡翠綠」大本營！爆阿扁年代7票出走　麻豆全村民抓漏

市長看到了！高雄飯店「一晚破萬」飆漲5.9倍　韓國瑜皺眉出手要查

ET民調／六都市長就職滿月　鄭文燦74.9%居冠！黃偉哲墊底

比南極冷！極地渦旋零下50°凍爆　美國中西部變「明天過後」釀21死

住戶：按10樓電梯往地下室白門　最猛凶宅！錦新大樓百牌位曝光

「溪湖摳摳哥」貼背襲OL臀5分鐘　邊吃焢肉飯邊摸...網爆料：慣犯

刮刮樂3種選號方式實測！　網驚「369尾數」中獎率超高

嘉義大林設加工廠？鄉親攏不知　鎮長被罵「盤子」翻桌嗆：XXX

債主纏身！「自來貓」凌晨3點敲門　衝懷裡求收編!她眼神死：第6隻了

【玩命關頭：特別行動】首支預告-今年暑假 震撼登場

每逢過年總被問：什麼時候結婚？　教你用「平均結婚年齡」超狂反擊！

《聲林之王》彩蛋在這裡!　李佳歡高音飆唱《崇拜》

所有男生們的「死亡選擇題」　女友問：我今天哪裡不一樣？

「這才是韓國瑜最大願望」　孫大千籲國民黨：應立志成為韓國瑜

過年飲酒狂歡、通宵熬夜　別忘了代駕服務讓你安心回家

蔡英文走春行程一次看　狂掃15縣市發福袋

韓國瑜拚路平超有感！沈富雄提警訊：不要太高興

春節領錢不用怕！內政部派警力加強戒護、可申請免費護鈔

春節飲酒過量！小心急性胰臟炎上身　嚴重恐致命

花博沒付錢被AIPH警告！台中市府速繳權利金　只先匯一筆錢

謝龍介挑戰「翡翠綠」大本營！爆阿扁年代7票出走　麻豆全村民抓漏

市長看到了！高雄飯店「一晚破萬」飆漲5.9倍　韓國瑜皺眉出手要查

ET民調／六都市長就職滿月　鄭文燦74.9%居冠！黃偉哲墊底

大樂透頭獎今上看4億「今年最高」　百萬紅包還有336個機會

比基尼女模陳屍新家數天　16年婚姻觸礁陷黑暗「一切都變了」

「這才是韓國瑜最大願望」　孫大千籲國民黨：應立志成為韓國瑜

邊緣系嚴選／2018年試駕回顧，最推薦國產車唯有Nissan Kicks

擺脫世界垃圾場臭名！陸2018垃圾進口降48%　年底再禁不鏽鋼、鈦

結婚80萬壓力大！新娘心疼「婚紗別拍了」　夫霸氣砸10萬照拍：一生回憶

睡一覺就到、票價省4分之1　台商返鄉「海上春運」夯

過年團聚親戚愛問感情事　同志朋友「五步驟」完美接招

美啟動《中程飛彈條約》退約程序　稱「與中國無關」

4年領養40貓狗都消失！神婆「割喉放血」作法　幼貓慘死後院

女歌手「台上飆高音猝死」　 碰！倒下撞擊全場尖叫

政治熱門新聞

高雄飯店一晚破萬　韓國瑜皺眉出..

ET民調／六都市長就職滿月　鄭..

馬路跟日本一樣平　高雄韓粉激讚

謝龍介衝翡翠綠選區　一個過往曝..

獨／小英少將隨扈執勤擅離崗位飲..

花博沒付錢！台中市府速繳AIP..

韓國瑜被拱選總統　陳其邁回應了

貨又賣出去了！高雄水果再出口大..

陳菊、蘇嘉全在宜蘭屏東擁農地

挺韓肉粽生意剩3成！店開綠營票..

吳敦義送水果拜「棗」年　王金平..

韓國瑜小內閣再增2首長　趙紹廉..

罵髒話卻抽中獎…本人再連發29..

沒錢的無價之寶　余天：後悔入政..

更多熱門

相關新聞

韓國瑜哀怨「很久沒有啪啪啪」原因曝光

壹電視的當家主播陳雅琳在春節期間主持特別節目《閱讀城市》，將獨家訪問六都市長柯文哲、韓國瑜、侯友宜、鄭文燦、盧秀燕及黃偉哲，其中韓國瑜市長自爆：「已經很久沒有洞房花燭夜！」讓訪談增添不少笑料。

謝龍介衝翡翠綠選區　一個過往曝麻豆有多綠

高雄飯店一晚破萬　韓國瑜皺眉出手了

ET民調／六都市長就職滿月　鄭文燦居冠

韓國瑜被拱選總統　陳其邁回應了

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

媽浙江帶豬肉回台　闖關成功！

理科太太「嚴格禁止」對兒子說這2字

苗栗假日之森傳紅線雙屍　關鍵鑰匙藏內情

載4妹被超車不爽　拿球棒反遭海K

美國女想自殺　邂逅高富帥救了她

2歲Lucy陪隋棠上班！「員工視角」曝家教

7歲女替母請假　董事長暖哭准了

女屎堵1週！尿管插肛「糞水狂炸」

台南過勞醫失蹤！妻子發文淚尋

極地渦旋強襲　馬桶變冰塊的形狀

金裕貞轉大人　毛衣太貼曝豐滿胸型

【走春來去拜財神】何麗玲、Twice也來拜　紫南宮神蹟有人借金600元還290萬

夜市百元牛排超軟嫩！業界秘密曝光

他收PS4全餐爽爆！老婆曝「黑暗真相」讓網跪了

5歲綺綺日走10公里撿回收：我想上學...

更多

最夯影音

更多

比南極冷！極地渦旋零下50°凍爆　美國中西部變「明天過後」釀21死

住戶：按10樓電梯往地下室白門　最猛凶宅！錦新大樓百牌位曝光

「溪湖摳摳哥」貼背襲OL臀5分鐘　邊吃焢肉飯邊摸...網爆料：慣犯

刮刮樂3種選號方式實測！　網驚「369尾數」中獎率超高

嘉義大林設加工廠？鄉親攏不知　鎮長被罵「盤子」翻桌嗆：XXX

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面