韓國瑜拚路平超有感！沈富雄提警訊：不要太高興

▲韓國瑜彎腰摸求監工 。（圖／高雄市政府）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜上任20多天已經完成10條刨路工程，讓市民有感。前立委沈富雄卻對此提出警訊，要韓國瑜不要太高興，如果現在鋪的柏油跟陳菊時代一樣薄，那就危險了，下一次下雨可能又會有坑洞了。

沈富雄在政論節目《新聞深喉嚨》表示，韓國瑜的政見很多，但是現在很多都還無法兌現，但是路平專案把這些坑洞補起來，光用眼睛看就覺得很踏實，「這是韓國瑜團隊很聰明的地方」，從馬路的坑洞做起，因為花費不多，也不會很費力，大家走路、開車過去都會看到，點滴在心頭。

不過，沈富雄建議，有人拿出日本東京修馬路的照片，他們也是在補坑洞，切下去一看，柏油比台灣的厚，台灣的柏油不只薄，而且裡頭用的柏油少、很多小石子，而柏油把這些小石子抓在一起，讓它不會分散的力道與不夠，下雨時若沖刷的力量太大，會把小石子衝出來，大雨穿過隙縫然後坑洞就會出來了。

沈富雄表示，過去有人藉著柏油來貪汙，因此建議查查韓國瑜補的柏油有多厚，而花媽時代有多厚，並查查那時厚度的成本是多少，而現在的厚度成本多少，這是一個切入點，如果現在柏油比花媽時厚，成本卻沒比較多，那就多出來的錢跑去哪裡了？如果現在柏油跟過去一樣薄，那就危險了，韓國瑜不要太高興。