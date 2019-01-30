聯邦政府關閉損失達3380億　員工怕再領無薪：不敢亂花錢了

▲聯邦員工重返工作崗位。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國總統川普28日簽署短期支出法案，聯邦政府關門35天後終於重啟，美國國會預算辦公室表示，這段史上最長的政府關閉，造成美國經濟損失至少110億美元（約台幣3380億元），其中四分之一為永久損失，這也讓美國經濟成長率在第一季降低0.4%。聯邦政府員工表示，在確定不會再停工前，所有消費習慣都換轉向保守。

根據《紐約時報》報導，在1月份被推遲的支出，將重新流回經濟市場，減緩整體經濟損失，但並非所有損失都能得到補償。加上川普（Donald Trump）放話，這次政府恢復運作只是暫時的，若無法拿到築牆經費，他會再次關閉政府。擔任司法部承包商的凱莉（Kelly Spencer）就說，原定春天買房的計畫已經泡湯了，因為她無法確保每個月都有足夠的薪資支付貸款，「這份工作應該是穩定、安全的。」另一名員工布朗（Tamara Brown）則說，她的消費習慣必須改變，「萬一哪一天又突然沒有薪資可領怎麼辦？在確定一切都塵埃落定前，我不敢再隨便花錢。」

國會預算辦公室報告指出，從12月底到政府重啟前，2018年第4季的國內生產總值減少了30億美元（約台幣921億元），2019年第1季減少了80億美元（約台幣2456億元）。預計今年的經濟成長將放緩，2019年實際國內生產總值將從2018年的3.1％降至2.3％，聯邦預算赤字將達到9000億美元。預算辦公室估計，停工期間未執行的工作價值有30億美元（約台幣921億元），這段期間經濟遭受許多「間接負面影響」，這些影響難以量化。