扯！菜梗太硬「刺破腸道」　他腹痛發燒緊急送醫

▲泰國一名男子食用買麻藤，卻因菜梗太硬刺穿腸道。（圖／翻攝自TikTok／＠morningthanapat）



記者王佩翊／編譯

泰國一名40歲男子日前因劇烈腹痛伴隨發燒前往就醫，醫生經診斷後，判斷為盲腸炎，因此為他動手術，沒想到手術過程中卻發現男子的盲腸正常，但是有菜梗刺穿了他的腸道，才會導致腹痛。經確認，刺穿病患腸道的是買麻藤的菜梗（又稱倪藤），為東南亞常見植物，經常入菜。

根據Khaosod報導，泰國醫師Thanathat在TikTok帳號「＠morningthanapat」上分享了這起令人震驚的案例。他表示，當時這名40歲的男性患者因嚴重腹痛併發發燒症狀前往醫院求診，初步症狀與盲腸炎極為相似，醫療團隊懷疑是盲腸炎發作，便為其進行手術。

當醫師進行手術探查時，卻意外發現男子的盲腸正常，並未發炎，仔細查看後，確認真正的病因竟是一根買麻藤的菜梗貫穿了患者的腸道。

更令醫療團隊困擾的是，這根菜梗在電腦斷層掃描（CT）中完全無法偵測到。Thanapat醫師解釋道，「由於植物莖屬於有機物質，CT掃描很難發現，這讓診斷變得相當困難」。

醫療團隊最終透過外科手術移除了刺穿腸道的買麻藤菜梗，並修補受損的腸道組織，同時給予患者抗生素治療。

Thanathat醫師進一步說明，人體消化系統實際上無法分解纖維素，特別是買麻藤較硬的菜梗部分，如果太過尖銳，確實具有穿透腸道的可能性。

這也是全球首例買麻藤菜梗刺穿腸道的醫療病例，引發廣泛關注，醫師同時提醒，民眾如果喜歡食用買麻藤，務必選擇較為柔軟的部分，並且充分咀嚼，烹調時也要確保完全煮熟或炒軟，使根莖部分變得軟爛易消化。