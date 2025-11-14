老烤箱餐酒爆食物中毒　餐廳道歉並停業「複查通過再恢復」

▲老烤箱餐酒爆食物中毒，餐廳道歉並停業，待主管機關複查通過再恢復。

記者黃士原／台北報導

北市米其林指南入選餐廳「老烤箱義式披薩餐酒」傳出疑似食物中毒，有不少民眾在11月9日、10日到該餐廳用餐，回家後出現腹瀉、發燒等身體不適症狀。對此，業者昨日晚間發出道歉聲明，除了主動啟動食安調查機制，餐廳已先暫停營業，待主管機關複查通過後再恢復。

日前有網友在Threads上發文表示，11月9日到米其林指南入選餐廳「老烤箱義式披薩餐酒」慶生用餐，隔日與友人相繼出現上吐下瀉、發燒、全身酸痛等症狀，至今仍感到非常不舒服。本以為是他們體弱，但查看Google評論，發現不少顧客反映11月9日、10日用餐後也有身體不適。

北市衛生局接獲民眾陳情及醫院通報，有多位民眾在該餐廳用餐後，出現噁心、嘔吐、腹瀉、寒顫等症狀，已立即派員前往針對人員衛生、食材處理及環境衛生等進行查核，目前醫院通報5人就醫，尚未達累計6位停業標準。衛生局在現場查有多項缺失，已要求限期改善，另也採集食材、手部等檢體，檢驗結果約1至2周出爐。

對於客人用餐後出現腹瀉、發燒等身體不適症狀，老烤箱義式披薩餐酒昨晚發出道歉聲明，除了第一時間主動啟動食安調查機制，並將所有相關食材送往第三方檢驗單位檢測，在報告出爐後，會向大家清楚說明整個事件的原因與後續改善方向。同時，餐廳也先暫停營業，待主管機關複查通過後再恢復。

老烤箱義式披薩餐酒也表示，在等待檢驗結果的這段時間，將會持續追蹤、關心顧客的狀況，並全力配合衛生單位的調查。

