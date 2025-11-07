瘋電影／暴蜂尼亞　誰才是瘋子

文／賴賴

瘋言瘋語

《暴蜂尼亞》（Bugonia）是一部以極端場景展開的心理驚悚片，整部電影近八成的時間都發生在一座被綁架的房屋中，卻能在有限空間裡製造出令人窒息的張力與思想衝突。導演透過封閉場域的極致運用，逼迫角色在理性與信念、控制與屈服之間正面對決，也讓觀眾不得不不斷自問：究竟誰才是真正的瘋子？誰又握有真相？



三位主創演員的表現可說是全片的靈魂。那位看似單純卻愚笨的姪子，被演得毫無做作，純真與恐懼交錯的神情令人心疼；綁架犯則展現出一種介於理智崩潰與狂信者之間的複雜心理，讓人難以判斷他究竟是惡魔還是受害者；而那位冷靜到幾近可怕的女執行長，完全掌控節奏，她的心理素質、語言邏輯與權力氣場強到令人屏息。三人之間的對話與對峙，不只是戲劇張力，更像是哲學辯證與心理博弈的巔峰對決。



這樣的角色設計與劇本功力，使整部電影幾乎沒有分心的時刻。觀眾被牢牢抓在劇情的節奏中，不論是鏡頭語言的克制運用、場景的陰暗冷調，還是對人性極限的逼問，都讓人無法移開目光。《暴蜂尼亞》最可怕的地方，不是暴力本身，而是它揭露了理性與瘋狂之間，其實只隔著一層薄膜。



這是一部讓人看完後久久無法平息的作品，既像寓言，又像一場現代社會的審判。導演與演員共同構築出一場密不透風的心理戰，讓觀眾既驚駭又著迷，堪稱近年心理驚悚類型片的上乘之作。

片 名：暴蜂尼亞

英文名稱：Bugonia

上映日期：2025/11/07

類 型：劇情、奇幻、驚悚

片 長：118分鐘

國 家：美國

語 言：英語

導 演：尤格藍西莫

演 員：傑西普萊蒙、艾瑪史東、艾丹·德爾比思

發行公司：UIP

劇情大綱

《暴蜂尼亞》是由尤格·藍西莫（Yorgos Lanthimos）執導、艾瑪·史東（Emma Stone）主演的黑色幽默科幻驚悚片。故事圍繞兩名極度沉迷陰謀論的年輕表兄弟：泰迪（Teddy）與唐（Don）。他們深信，一位實力雄厚的大型製藥公司女執行長蜜雪兒（Michelle，艾瑪·史東 飾）其實並非人類，而是偽裝成人類、企圖摧毀地球的外星異種。



為了阻止她的所謂陰謀，泰迪與唐決定綁架她。他們把她囚禁在地下室，展開一場荒謬又緊張的對質。綁架過程中，唐剃去蜜雪兒的頭髮，還給她塗上某種「反外星人藥膏」，象徵他們試圖暴露她「另類身份」。隨著盤根錯節的陰謀論開始與現實交織，泰迪與唐的行動並不只是為了保衛地球，更透露出他們對世界的不信任與疏離感。

▲幹練、嚴謹、自律是這位執行長的形象。

▲兩人相依為命，生活在社會的最底層。

▲聽說頭髮是連繫其他外星人的工具，所以抓到人後立刻剃光光。





