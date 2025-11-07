　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／暴蜂尼亞　誰才是瘋子

文／賴賴

▲▼暴蜂尼亞。（圖／IMDB）

瘋言瘋語

《暴蜂尼亞》（Bugonia）是一部以極端場景展開的心理驚悚片，整部電影近八成的時間都發生在一座被綁架的房屋中，卻能在有限空間裡製造出令人窒息的張力與思想衝突。導演透過封閉場域的極致運用，逼迫角色在理性與信念、控制與屈服之間正面對決，也讓觀眾不得不不斷自問：究竟誰才是真正的瘋子？誰又握有真相？

三位主創演員的表現可說是全片的靈魂。那位看似單純卻愚笨的姪子，被演得毫無做作，純真與恐懼交錯的神情令人心疼；綁架犯則展現出一種介於理智崩潰與狂信者之間的複雜心理，讓人難以判斷他究竟是惡魔還是受害者；而那位冷靜到幾近可怕的女執行長，完全掌控節奏，她的心理素質、語言邏輯與權力氣場強到令人屏息。三人之間的對話與對峙，不只是戲劇張力，更像是哲學辯證與心理博弈的巔峰對決。

這樣的角色設計與劇本功力，使整部電影幾乎沒有分心的時刻。觀眾被牢牢抓在劇情的節奏中，不論是鏡頭語言的克制運用、場景的陰暗冷調，還是對人性極限的逼問，都讓人無法移開目光。《暴蜂尼亞》最可怕的地方，不是暴力本身，而是它揭露了理性與瘋狂之間，其實只隔著一層薄膜。

這是一部讓人看完後久久無法平息的作品，既像寓言，又像一場現代社會的審判。導演與演員共同構築出一場密不透風的心理戰，讓觀眾既驚駭又著迷，堪稱近年心理驚悚類型片的上乘之作。

片　　名：暴蜂尼亞
英文名稱：Bugonia
上映日期：2025/11/07
類　　型：劇情、奇幻、驚悚
片　　長：118分鐘
國　　家：美國
語　　言：英語
導　　演：尤格藍西莫
演　　員：傑西普萊蒙、艾瑪史東、艾丹·德爾比思
發行公司：UIP

劇情大綱

《暴蜂尼亞》是由尤格·藍西莫（Yorgos Lanthimos）執導、艾瑪·史東（Emma Stone）主演的黑色幽默科幻驚悚片。故事圍繞兩名極度沉迷陰謀論的年輕表兄弟：泰迪（Teddy）與唐（Don）。他們深信，一位實力雄厚的大型製藥公司女執行長蜜雪兒（Michelle，艾瑪·史東 飾）其實並非人類，而是偽裝成人類、企圖摧毀地球的外星異種。

為了阻止她的所謂陰謀，泰迪與唐決定綁架她。他們把她囚禁在地下室，展開一場荒謬又緊張的對質。綁架過程中，唐剃去蜜雪兒的頭髮，還給她塗上某種「反外星人藥膏」，象徵他們試圖暴露她「另類身份」。隨著盤根錯節的陰謀論開始與現實交織，泰迪與唐的行動並不只是為了保衛地球，更透露出他們對世界的不信任與疏離感。

▲▼暴蜂尼亞。（圖／IMDB）

▲幹練、嚴謹、自律是這位執行長的形象。

▲▼暴蜂尼亞。（圖／IMDB）

▲兩人相依為命，生活在社會的最底層。

▲▼暴蜂尼亞。（圖／IMDB）

▲聽說頭髮是連繫其他外星人的工具，所以抓到人後立刻剃光光。

 

★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
481 2 6583 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／助太子集團脫產！豪宅管家30萬交保　北檢將提抗告
獨／「配方奶愛馬仕」竟發霉！4歲童喝下肚腹瀉　雀巢致歉
健身族愛喝！「美國牌乳清蛋白」竟是中國貨　奸商遭判刑
153次不當對待！童躲衣櫃喊：不要Finger inside
快訊／國3驚悚2死車禍！　車頭爛毀畫面曝
Andy遭告2罪「感到相當心寒」　家寧媽未聲請再議不起訴確定
「連結一半」遭攻堅！　女拉衣擋胸急喊：我在睡覺
范國宸宣布續留富邦悍將！　球團：已達合約共識

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／暴蜂尼亞　誰才是瘋子

閱之海筆記／幻影與真實：貝托魯奇的《末代皇帝》

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

「鳳凰」颱風下周北轉最接近台灣！　3地雨勢下到發紫

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻受傷染血「坐地抱頭痛哭」：我該怎麼辦

媽媽走後...失智父「一行為懷念她」　苗可麗崩潰爆哭：能陪他多幸福

瘋電影／暴蜂尼亞　誰才是瘋子

閱之海筆記／幻影與真實：貝托魯奇的《末代皇帝》

陸第三艘航母「福建艦」正式入列　習近平親自按下「彈射」按鈕

KT巫師簽下前道奇右投薩爾　總額95萬美元鎖定先發戰力

馬士基雖調高今年財測　Q3獲利年減44%、Q4恐陷於虧損

快訊／助太子集團脫產！「豪宅管家」竟30萬交保　北檢將提抗告

謝長廷獲日本最高等級「旭日大綬章」　讀賣新聞刊專訪談台日互助

辣妹「當眾嗲聲狂撩舒子晨老公」！她冷眼看到最後…一招反擊秒KO

失業中前湖人前鋒「白天遇搶」機警開槍　3嫌駕車逃逸

北市科基地解約進行順利　台新金林維俊︰最快下周有結果

被檢舉涉嫌詐騙！　四叉貓臉書粉專「被永久停權」

獨／「配方奶愛馬仕」驚見發霉！4歲童喝下肚腹瀉　雀巢致歉回應

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

名家熱門新聞

幻影與真實：貝托魯奇的末代皇帝

誰才是瘋子

五個女人，救不了溥儀性功能障礙

滿洲國女間諜：川島芳子的失身之謎

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

夢到貓咪代表什麼意思呢？

傀儡的野望：末代皇帝溥儀與滿洲國

沾親帶故：談韓國的「倫理片」

鬼子來了！關東軍與「九一八事變」

抗日戰爭裡的神秘歌姬：李香蘭

被性侵後遺症是一生都抹滅不了的

趙四風流朱五狂：九一八的緋聞艷事

恥辱之街？日本赤線地帶的賣春風景

石頭記：韓國情色片裡的假奶

更多熱門

關鍵字：

瘋電影.賴賴.暴蜂尼亞.傑西普萊蒙.艾瑪史東.艾丹·德爾比思

讀者迴響

熱門新聞

即／Toyz涉毒最終篇！持大麻閃過判刑

鳳凰恐海陸警齊發　路徑估北轉撲台

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻坐地抱頭痛哭：我該怎麼辦

川普宣布減肥藥降價　藥廠高層「當場暈倒」

錯過分流登記　財政部曝補救方式

墾丁出遊慶生卻天人永隔！特斯拉飛撞釀1死7傷

鳳凰颱風下週三、四穿越台灣　2因素「東西大不同」

鳳凰AI預測曝　專家建議4地區提前防颱

樂天女神認了已分手！

愛喝2飲品小心變禿頭　專家勸每日少喝一瓶：多留一撮頭髮

股利、利息年結2萬要繳補充保費反彈大　行政院急喊卡

「鳳凰3特點」專家直呼罕見個例　揭2冷知識

鳳凰最快明晚成「超級颱風」！

光學遙測「古馬雅」最大建築群　竟是宇宙地圖

健保新制喊卡！　中經院院長嘆：都說不能倒、但漲保費別找我

更多

最夯影音

更多
伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？
陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面