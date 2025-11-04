捷運月台門上「藏神祕數字」要做什麼？答案曝光：乘客用得上

▲門上的數字是做什麼用的？（圖／翻攝自Facebook／臺北市捷運局）

記者曾筠淇／綜合報導

搭捷運時，是否注意過門上的「神祕數字」？台北市捷運局近日發文表示，月台門上的這串數字，其實是「捷運系統裡的重要定位依據」，當門需要維修時，維修人員就可以依照這個「門號」快速找到相對應的位置，而乘客若要通報問題，也能用得上，「下次搭捷運時，不妨抬頭看看這串『門號』」。

台北市捷運局透過臉書分享「捷運小知識」，等車時，有沒有注意過月台門上的這串數字，像是圖片中的「門號：331」，這看起來像是編號，又像是某種密碼，但其實「這正是捷運系統裡的重要定位依據，稱為 『月台門編號』」。

月台門編號的功能是什麼呢？台北市捷運局解釋，當月台門需要維修時，維修人員就可以依照這個門號快速找到對應的位置，像是「松山新店線 ○○○站 第331號月台門」，明辨所在位置，也方便檢修和記錄，另外，「在列車停靠定位、系統巡檢、行車紀錄回報時，這些數字也扮演著關鍵角色」。

至於乘客可以怎麼運用呢？台北市捷運局指出，雖然這是給內部維護用的，但乘客若要通報問題，也能用得上，像是「站務人員您好，○○○站的第331號月台門開關異常」、「我手機掉在第○○○號門旁邊」，透過精準定位，讓站務人員可以更快到場協助，「下次搭捷運時，不妨抬頭看看這串『門號』，原來它就在你身邊，默默守護行車安全」。