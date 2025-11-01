連解公館圓環、輝達難題　李四川分享12字箴言：逆境不倒絕境不慌

▲台北市長蔣萬安、副市長李四川。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安第三年任期進入尾聲，下半年連續有矚目施政完成階段性目標，公館圓環順利拆除後，大幅降低交通事故發生率；輝達經過近半年的處理，也確定會落腳台北市。對此，副市長李四川今（1日）在臉書說，「順境不飄，逆境不倒，絕境不慌」，這是他時常跟同仁的共勉，感謝議會及很多市民給市府團隊的鼓勵與加油。

蔣市府在今年中時推動拆除公館圓環，雖到9月才啟動工程，但僅花2個禮拜多的時間就完工、通車，雖然通車初期有壅塞狀況，但經交通局持續改善標線、優化號誌秒數後，10月7日起車流已與拆除前相當。且經統計，通車1個月內事故數與去年同期相比下降44.4％，達成開工的安全目標。

另外，輝達在今年5月宣布海外總部落腳北投士林科學園區的T17、18基地，但該處地上權屬新光人壽，北市府隨即展開與新壽間的「交手」。之後總算設法讓新壽同意市府的合意解約方案，輝達也宣布總部確定會落腳北士科，待後續與新壽的細節協商完後，即可邁入下階段。

李四川今在臉書表示，「副市長辛苦了」是2個月來在路上聽到最多的問候語，可見大家都關心公館圓環以及輝達是否進駐台北市。李四川說，公館圓環填平剛好使用1個月，交通事故比同期減少40%，「我們必須再觀察，再優化，讓市民有一條安全回家的路」；輝達進駐台北市也已確定，市府會盡快辦理簽約等行政程序。

李四川說，「順境不飄，逆境不倒，絕境不慌」，這是他時常跟同仁的共勉，「謝謝同仁給我的支持與協助，更感謝議會及很多市民給我們團隊的鼓勵與加油」。