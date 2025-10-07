「中文怪物」水母哥自爆憂鬱症：險跳海　感謝酷拯救他

記者葉國吏／綜合報導

法籍YouTuber酷（Ku）斥資500萬打造大型實境秀節目《中文怪物》，吸引100位在台外籍人士參賽，競逐30萬元大獎。其中，日籍參賽者三浦直矢（水母哥，Naoya Miura）分享節目如何拯救他的生命，揭露自己曾因憂鬱症差點在台南安平跳海的心路歷程，並感謝節目讓他重拾人生方向。

三浦直矢近日上傳影片「中文怪物拯救了我」，談及童年遭受父親家暴的陰影，使他長期處於低自信與低能量狀態。幾年前，他被診斷為憂鬱症，近來病情加劇，甚至感到窒息。三浦直矢希望透過影片向其他憂鬱症患者傳遞力量：「你不是孤單的，我也曾陷入困境，我們一起努力走出來。」他的真誠分享引發了廣泛關注。

在影片中，三浦直矢自曝今年4月初曾在台南安平海邊因情緒崩潰差點跳海，當時心情麻木，無法清晰思考。所幸，他緊急求助醫療資源，住院一晚後情況趨於穩定。回憶起即將參與《中文怪物》拍攝的機會，他決定振作并參賽。在節目中，他與許多優秀的選手交流，重新找到生活的目標。他感慨地說：「《中文怪物》就像我的救命稻草，讓我重新認識自我、迎接新人生。」

酷表示，《中文怪物》的製作成本雖高達500萬，但目前仍虧損100萬元。然而，他的初心並非盈利，而是希望吸引更多外國人學習中文，並啟發台灣YouTube創作者提升內容質量。「我希望台灣有更多精彩的作品出現，有夢的人就應該勇敢追夢！」三浦直矢則感念台灣對憂鬱症患者的友善，並期盼找到適合的治療資源或工作機會，早日回到台灣。

