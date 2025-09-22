桃園街友搶地盤鬧出人命！他遭痛毆送醫不治　兇嫌躲新北落網

▲游姓男子在朝陽公園內酒後遭壯碩的黃男毆打，送醫不治。（圖／桃園警分局提供、下同）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名40歲游姓男子在桃園區朝陽公園被發現昏迷不醒，經送醫搶救多日後傷重不治，警方獲辦展開偵辦，從當日目擊者看到壯碩身材的44歲黃姓男子出手毆打及踹踢瘦弱的游男，即鎖定黃男追緝，但其行蹤飄忽不定，後得知黃男曾在新北市公園內流竄，於是碰運氣的在新北與桃園的公園訪查，最終在新北市新莊區四維公園將黃男逮捕，並依殺人罪嫌移送法辦，法院裁定羈押。

游姓男子1日被街友發現公園一旁躺著卻毫無意識，且全身有明顯外傷，於是撥打119救護，游男送醫時全臉腫脹有熊貓眼，疑似顱骨底骨折，救護人員先送至榮總桃園分院，傍晚再轉至林口長庚醫院接續搶救，延至18日仍傷重不治。

警方獲報展開偵辦，目擊案發的街友向警方表示，黃男與游男（皆為街友）酒後因口角爭執，游男聲稱朝陽公園是他的「地盤」，引發黃男不滿。由於黃男身材幾乎比游男大一號，雙方衝突中游男不敵，遭黃男拳打腳踢，後倒臥地面，黃男則連忙逃離現場。

雖然警方掌握黃男涉嫌重大，但他行蹤飄忽不定，且公園監視器損壞也增加偵辦困難，所幸有同仁知悉黃男曾出沒新北市公園，經過多日北上碰運氣，20日在新北市新莊區四維公園將其逮捕。黃男到案後坦承酒後曾與游男發生口角並動手毆打，警訊後依殺人罪嫌移送桃園地檢署偵辦，並經法院裁定收押。