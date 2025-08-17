　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「晝夜共存」太夢幻！傍晚天空一分為二　日網友拍下奇蹟瞬間

▲▼「晝夜共存」夢幻奇景曝光！　他抬頭一看驚呼。（圖／翻攝X）

▲三重縣一名網友，拍下「晝夜共存」的奇幻畫面。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

日本三重縣14日出現罕見景象，傍晚天空宛如被一條無形界線「一分為二」，右側映照著晚霞的橙紅色，左側卻是夜幕降臨的深邃藍色，「晝夜共存」的奇景，令人驚歎不已。

X網友「まろじゅ」傍晚7時遛狗回家時，意外捕捉到這一幕。他回憶，當時抬頭看，簡直不敢置信，整個人愣在原地，隨後興奮對愛犬們驚呼，「好厲害！這是什麼！」不過，這幅壯觀景色僅維持短短數分鐘，就像融化一般模糊消散。

「まろじゅ」把照片分享出來後，迅速引發熱烈討論。有人留言，「太神秘了」、「第一次看到垂直切半的天空」、「只能說這是大自然的藝術」。更有影迷直呼，想起新海誠動畫《你的名字》、《秒速5公分》的經典場景。

氣象專家、新海誠作品《天氣之子》氣象監督荒木健太郎也轉發，並且留言解釋，這就是所謂的「反雲隙光」，「左邊是積雨雲的陰影，右邊則是夕陽。真是夢幻的天空景色。」

「反雲隙光」或稱「反曙暮光」，當太陽被雲層遮住時，陽光從雲縫間透出，由於透視效果，這些平行光線在太陽反方向的天空中，呈現收斂聚合的視覺現象，通常在日出或日落時最明顯。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
440 1 7085 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
破世界紀錄！狙擊手「4公里外」一槍擊斃2俄兵　畫面曝光
陸無印良品多家門市宣布閉店！　官方曝原因
「台菜廚神阿發師兒」爆老婆離家11個月！　至今不知去向
米可白姊住旅館「進廁所5秒玻璃突炸裂」！碎片插手昏倒
快訊／8縣市高溫警示！　台北飆37.3度
女開車墜80米深谷獲救　3天後卻葬火窟

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

破世界紀錄！烏克蘭狙擊手「4公里外」一槍擊斃2俄兵　畫面曝光

「晝夜共存」太夢幻！傍晚天空一分為二　日網友拍下奇蹟瞬間

日36歲男跌水溝「離奇遭燙死」！　驚悚原因曝：整條都是高溫溫泉

川普棄停火推和平協議　分析：給普丁「1大優勢」輾壓烏克蘭

東京包租婆！母女月入40萬日元「竟住垃圾屋」　背後原因惹心酸

首爾公寓大樓火災！14樓竄火舌「母子慘燒死」　父親奔逃焦急尋子

日本逆倫血案！15歲少年亂刀砍殺「醫師爸」　藏屍爽玩1天才自首

當上班族太浪費！他聽老闆的話辭職創業　7年後「爽賺8700億」

川普失望藏不住！　專家剖析肢體語言「會談前後超反差」

美俄峰會細節外洩！房客撿走「川普機密文件」　贈普丁禮物曝光

【富邦三本柱合體】 #李珠珢 #李雅英 #南珉貞 C位牛仔吊帶太犯規啦❤

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

【《台灣尚勇》紅到日本】高中啦啦隊熱唱全場超嗨！

李多慧在台願望+2 「買車＋獲得台灣身分證」

日本妹走繩超厲害！扮 #約兒 繩上跳躍 #間諜家家酒 #走繩 #Slackline

【尖銳提問轟炸】記者狂問會停止殺害平民嗎？普丁反應曝光

【雙普會】川普普丁微笑握手！川普邀普丁共乘美國總統座車「野獸」

孫燕姿高雄開唱！憶當年兩座金曲獎

【颱風天揪夜唱】剛嗨完！24歲女騎回家 猛撞車尾人沒了QQ

「從片場帶回什麼紀念品」 玄彬放閃回：孫藝真＞＜

破世界紀錄！烏克蘭狙擊手「4公里外」一槍擊斃2俄兵　畫面曝光

「晝夜共存」太夢幻！傍晚天空一分為二　日網友拍下奇蹟瞬間

日36歲男跌水溝「離奇遭燙死」！　驚悚原因曝：整條都是高溫溫泉

川普棄停火推和平協議　分析：給普丁「1大優勢」輾壓烏克蘭

東京包租婆！母女月入40萬日元「竟住垃圾屋」　背後原因惹心酸

首爾公寓大樓火災！14樓竄火舌「母子慘燒死」　父親奔逃焦急尋子

日本逆倫血案！15歲少年亂刀砍殺「醫師爸」　藏屍爽玩1天才自首

當上班族太浪費！他聽老闆的話辭職創業　7年後「爽賺8700億」

川普失望藏不住！　專家剖析肢體語言「會談前後超反差」

美俄峰會細節外洩！房客撿走「川普機密文件」　贈普丁禮物曝光

王嘉爾食物中毒疑「吃了韓國醬蟹」！當晚嚴重吐瀉　醫警告可怕下場

《錦月如歌》7金句：做一個人的替身久了，有時候難免會忘記自己是誰

民眾反映看不懂「車不讓人」標誌　屏東縣警局交通隊回應了

把衛生紙「丟馬桶沖掉」怕塞住！　環境部曝這4種不能丟

破世界紀錄！烏克蘭狙擊手「4公里外」一槍擊斃2俄兵　畫面曝光

WOOD TAIWAN 2026聚焦智慧木工與永續木藝　 8/18起開放報名

快訊／高雄19歲女與父吵架跑到岸邊吹海風　警消及時安撫勸回

史奈爾6局好投奪季第3勝　大谷貢獻2得分助道奇6比0完封教士重返國西龍頭

呂秀蓮籲賴清德辭黨主席、跨黨派組閣　民眾黨諷：他可能講得聽嗎？

上班聊天爆口角！台南男貨車內拿美工刀　朝同事攻擊劃傷手指

【雙普會】川普普丁微笑握手！川普邀普丁共乘美國總統座車「野獸」

國際熱門新聞

菲選美皇后遭綁架　4天後遺體漂浮在海上

普丁提停火6條件　烏須割地6600平方公里

女老師「緊身穿搭」　網批：學生無法專心

普丁：烏撤出頓內茨克　就停止南部攻勢

法官慘死街頭！　「陰莖塞口中」案情曝

日棕熊奪命！友拚死救援　父痛揭最後訊息

川普勸拒割地：俄羅斯是大國但烏克蘭不是

全球第二女富豪是她！　身價近3兆台幣

川普曝與普丁大致同意「終戰1條件」

川普失望藏不住　專家剖析肢體語言

川普又變！　促俄烏「和平協議」而非停火

專職小三！　辣網美幫測忠誠度訂單爆滿

驚世夫妻與「三人行」情人屍體同住

輝達親兒子！　九成持股押注CoreWeave

更多熱門

相關新聞

日巴士衝出車道撞樹林　駕駛亡、21乘客受傷

日巴士衝出車道撞樹林　駕駛亡、21乘客受傷

日本三重縣22日晚間發生嚴重車禍，一輛夜間巴士在行駛時衝出車道，撞上路旁防風林，造成司機當場喪命，另外21名乘客受傷。警方目前已就事故原因展開調查。

新海誠動畫《秒速5公分》翻拍真人版

新海誠動畫《秒速5公分》翻拍真人版

《你的名字》 9月全台再上映

《你的名字》 9月全台再上映

《你的名字》延長上映至918被中網友罵

《你的名字》延長上映至918被中網友罵

新海誠《鈴芽之旅》特展登台

新海誠《鈴芽之旅》特展登台

關鍵字：

三重縣反雲隙光反曙暮光新海誠

讀者迴響

熱門新聞

菲選美皇后遭綁架　4天後遺體漂浮在海上

「韓籍啦啦隊女神」騎軍旗惹議　道歉認不懂台禁忌

妻遊日腦出血砸255萬救援　網齊推1保險

今變天！　「下最大」地區曝

鬼門開倒數！　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

桃警動員上百員警「雷霆除暴」掃蕩　密室逮泰籍辣妹坐檯

土城逆倫命案！妻洗完澡見母子倒血泊崩潰

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

「跟麒麟交合才能斬鬼」！她被載到摩鐵性侵3次拍片

股價漲8成「下一座護國神山是它！」財經達人點2關鍵

這3國家狂買台灣機車！最大買家曝光

電梯3房租不出去「房東降3000元」仍沒用！內行曝原因

金曲獎挨轟　張清芳震撼宣布：再也不頒獎

普丁提停火6條件　烏須割地6600平方公里

AJ哥公開切割賓賓哥！直播崩潰揭家人遭恐嚇

更多

最夯影音

更多

【富邦三本柱合體】 #李珠珢 #李雅英 #南珉貞 C位牛仔吊帶太犯規啦❤

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

【《台灣尚勇》紅到日本】高中啦啦隊熱唱全場超嗨！

李多慧在台願望+2 「買車＋獲得台灣身分證」

日本妹走繩超厲害！扮 #約兒 繩上跳躍 #間諜家家酒 #走繩 #Slackline

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面