「晝夜共存」太夢幻！傍晚天空一分為二　日網友拍下奇蹟瞬間

▲三重縣一名網友，拍下「晝夜共存」的奇幻畫面。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

日本三重縣14日出現罕見景象，傍晚天空宛如被一條無形界線「一分為二」，右側映照著晚霞的橙紅色，左側卻是夜幕降臨的深邃藍色，「晝夜共存」的奇景，令人驚歎不已。

X網友「まろじゅ」傍晚7時遛狗回家時，意外捕捉到這一幕。他回憶，當時抬頭看，簡直不敢置信，整個人愣在原地，隨後興奮對愛犬們驚呼，「好厲害！這是什麼！」不過，這幅壯觀景色僅維持短短數分鐘，就像融化一般模糊消散。

「まろじゅ」把照片分享出來後，迅速引發熱烈討論。有人留言，「太神秘了」、「第一次看到垂直切半的天空」、「只能說這是大自然的藝術」。更有影迷直呼，想起新海誠動畫《你的名字》、《秒速5公分》的經典場景。

氣象專家、新海誠作品《天氣之子》氣象監督荒木健太郎也轉發，並且留言解釋，這就是所謂的「反雲隙光」，「左邊是積雨雲的陰影，右邊則是夕陽。真是夢幻的天空景色。」

「反雲隙光」或稱「反曙暮光」，當太陽被雲層遮住時，陽光從雲縫間透出，由於透視效果，這些平行光線在太陽反方向的天空中，呈現收斂聚合的視覺現象，通常在日出或日落時最明顯。