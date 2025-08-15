　
仲介9人赴陸器官移植！換肝名醫陳堯俐判刑　彰基：早已解聘

▲陳堯俐 。（圖／翻攝醫院官網）

▲陳堯俐仲介病患走陸手術，被判2年徒刑、緩刑5年 。（圖／翻攝醫院官網）

記者唐詠絮／彰化報導

曾為病患帶來生機的換肝移植名醫陳堯俐，被控非法仲介9名病患進行肝腎移植手術，從中獲利高達1466萬元。法院近日依違反《銀行法》等罪，判處陳堯俐2年徒刑、緩刑5年，但須支付公庫500萬元。對此，原任職醫院彰基緊急發聲明，強調早於2022年就不再續聘涉案人員，並痛批此舉「背離醫療倫理」。

彰化地檢署調查發現，陳堯俐與黃姓生技公司負責人等共謀，利用病患急需器官移植的弱勢心理，非法安排9病患前往中國進行肝臟及腎臟移植手術，每案收取數十萬至數百萬元不等的仲介費，總金額達1466萬元。檢方依違反《人體器官移植條例》起訴，並具體求刑6年。

不過，彰化地院審理後認為，陳堯俐坦承犯行且配合調查，最終判處2年有期徒刑、緩刑5年，條件是須向公庫支付500萬元。此判決引發兩極看法，部分民眾認為「刑責太輕」，恐難遏止黑市器官交易；也有聲音認為，緩刑已對醫界起到警示作用。

由於陳堯俐與部分涉案醫護原任職於彰化基督教醫院，今天院方緊急在15日發表聲明，強調早在2022年就「主動不續聘」相關人員，並嚴正譴責「利用病患求生意志牟利，絕不容忍」！

聲明中痛陳，陳堯俐的行為嚴重違反《人體器官移植條例》「器官無償移植」原則，不僅背棄醫師誓言，更重創社會對醫療體系的信任，甚至可能影響民眾器官捐贈意願，衝擊國內長期推動的器捐公益。彰基更呼籲醫界共同堅守「醫療非商品、器官不販賣」底線，防堵跨境非法移植的利益鏈。

關鍵字：

彰基陳堯俐肝臟移植判決

讀者迴響

