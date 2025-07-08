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蘋果AI核心主管跳槽Meta　傳年薪數千萬美元挖角成功

▲▼臉書（Facebook）母公司Meta。（圖／路透）

▲Meta。（圖／路透）

記者吳立言／綜合報導

面對生成式AI領域的激烈競爭，Meta持續高薪挖角業界人才。根據《彭博》報導，蘋果旗下大型語言模型（LLM）負責人龐若明（Ruoming Pang）近期已離開蘋果，轉投Meta懷抱，傳出開出的待遇為「每年數千萬美元」等級。

龐若明曾領導約百人團隊，專注於開發蘋果內部的基礎模型，這些模型為「Apple Intelligence」中的多項功能提供技術基礎，包括郵件摘要、優先通知（Priority Notifications）與個人化表情Genmoji等。其團隊被視為蘋果AI戰略的中樞。

據了解，龐的離職引發內部震盪，部分工程師對近期蘋果內部考慮「轉向採用Anthropic或OpenAI技術」來強化Siri的傳聞感到不安。有團隊成員已開始考慮其他科技公司的邀約。

Meta近年積極佈局AI市場，不僅從蘋果挖角，也吸納來自OpenAI、Anthropic與Scale AI的資深專家。此次成功網羅蘋果重量級人才，被視為Meta「數十億美元級招募行動」的一環。

蘋果AI發展近期面臨挑戰。原訂在WWDC 2024發布的全新Siri功能已延後推出，並因此導致內部AI部門重組。目前相關業務由軟體主管克雷格・費德里希（Craig Federighi）與Vision Pro開發負責人麥克・洛克威爾（Mike Rockwell）共同領導。

在Google與Samsung等競爭對手已陸續推出AI功能整合產品的情況下，蘋果正面臨追趕壓力，這次高層離職事件，無疑為其AI戰略再添變數。

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