從AI新星到「用戶近乎歸零」　研究揭DeepSeek用戶活躍度直線下滑

▲研究稱DeepSeek只剩低價優勢 回應速度已被同業全面超車。（圖／記者吳立言攝）

記者吳立言／綜合報導

中國人工智慧平台DeepSeek於今年1月正式推出其旗艦語言模型DeepSeek‑R1，並迅速成為市場焦點。但半導體研究機構SemiAnalysis最新報告指出，DeepSeek使用者活躍度已接近「殭屍化」，平台流量與互動數據正出現明顯下滑。

根據SemiAnalysis報告，DeepSeek‑R1在剛發布後的初期階段，確實吸引眾多用戶與高流量，但隨後其「首Token 延遲」，即AI開始回應的時間，普遍高達數秒，導致用戶互動體驗明顯比同價位開源平台差距更大。

報告進一步指出，雖然如Parasail、Friendli等第三方開源平台提供近乎零延遲的互動，且價格相當，DeepSeek 官方版本在延遲表現上更差，甚至落後同為其官方平台但部署於Azure上的版本。後者以約2.5倍費率，卻回應速度快20至25秒，顯示官方版本在「速度／價格」比例上已無優勢。

此外，SemiAnalysis也點出DeepSeek為節省成本，將有限算力資源優先分配給模型訓練與研發，而非對外即時推理服務。受美國出口管制及NVIDIA晶片供應限制影響，新一代R2發展受阻，加劇了官方版本延遲問題。

DeepSeek曾以「中國版OpenAI」之姿吸引市場目光，但從產品延遲到資源分配，其發展困境正反映出中國AI產業在算力、技術與使用者體驗之間的根本拉鋸。面對開源平台與國際雲端服務商的雙重夾擊，若無法在回應速度與使用者體驗上迎頭趕上，DeepSeek恐怕將從短暫高光滑入長期邊緣化，成為一個被歷史記下的技術轉捩點。

