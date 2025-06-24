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反毒雙獎進帳！　南市毒防中心獲六都特優趙卿惠代表受獎

▲行政院長卓榮泰頒獎予台南市副市長趙卿惠，肯定南市毒防中心推動績效卓著。（記者林東良翻攝，下同）

▲行政院長卓榮泰頒獎予台南市副市長趙卿惠，肯定南市毒防中心推動績效卓著。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

在毒品防制持續深化推進下，台南市再傳捷報！由教育部、法務部及衛福部共同辦理的「表揚社會各界反毒有功人士、團體」活動24日於國家圖書館舉行頒獎典禮，台南市毒品危害防制中心榮獲2024年六都聯合視導「特優」肯定，由行政院長卓榮泰頒獎，副市長趙卿惠代表領獎，展現台南推動反毒政策的卓越成果。

根據法務部統計，截至今年4月底，全台在監服刑者共5萬3212人，其中因毒品罪受刑人達2萬1160人，占比將近四成，顯見毒品問題對社會造成嚴峻挑戰。另依衛福部公布2024年12月毒品查緝數據，全年查獲毒品3148件、涉案嫌犯3,198人，其中以第二級毒品最多（76.1%），第一級毒品次之（17.3%），顯示毒品仍大量滲透社會各角落。

▲行政院長卓榮泰頒獎予台南市副市長趙卿惠，肯定南市毒防中心推動績效卓著。（記者林東良翻攝，下同）

面對毒品風險，台南市政府自95年即成立毒防中心，秉持「愛從家庭出發」策略主軸，整合教育、衛政、社政、警政、矯正機關等單位，推動「預防宣導、藥癮戒治、穩定復歸」三大面向，針對不同族群與場域開發多元反毒方案，並以專業人員長期追蹤輔導藥癮者，協助他們回歸社會。

此次獲頒「特優」殊榮，係由衛福部邀集教育部、法務部、警政署等中央單位進行跨部會聯合視導，台南市毒防中心以實務作為與整體成效，獲得評核委員高度肯定。此外，台南市輔導成立之「永新之家幸福農場」，長年協助藥癮者安置與就業技能培育，也榮獲今年度全國反毒有功團體獎，雙喜臨門。

副市長趙卿惠受獎時表示，市府有系統推動毒品防制工作，能獲雙獎實屬不易，感謝所有投入的網絡單位與民間團體，在第一線默默耕耘，守住社區安全。未來將持續深化預防宣導、社區輔導、安置轉銜等服務，朝向打造「無毒大台南」邁進。

黃偉哲市長也特別呼籲，毒品防制需要全民參與，如有相關疑問或親友需要協助，可撥打24小時免付費專線0800-770-885（請請您幫幫我），提供一對一、全程保密的免費諮詢服務，協助民眾遠離毒害、早日脫癮重生。

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